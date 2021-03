¿Habría clásico Deportivo Cali vs América con hinchada en tribunas?

A través de las alcaldías de Cali y Palmira, clubes caleños buscan empezar a reactivar la posibilidad de tener espectadores en sus compromisos. Todo depende del avance de la pandemia y del visto bueno de los ministerios de Salud y Deporte.



El club verdiblanco adelanta gestiones permitirle el ingreso de aficionados el 11 de marzo, cuando reciba a América de Cali en el estadio de Palmaseca, por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor.

Un partido fútbol sin hinchas en sus graderías termina siendo para muchas personas lo mismo que un cantante sin público o un caldo de gallina sin presa: un espectáculo desabrido y con poco sabor.



Para muchos futbolistas, escuchar los ecos de sus voces y no sentir el apoyo del jugador número ‘12’ puede llegar a ser desalentador, lo mismo para los clubes, que han perdido una fuente importante de sus ingresos. Sin embargo, las dinámicas de la pandemia indican que pasará mucho tiempo antes de ver un estadio de fútbol con sus tribunas llenas.

En distintos lugares del mundo han permitido el ingreso de algunos hinchas a los estadios según el comportamiento del virus y la vacunación que adelanten. Cali, ciudad deportiva por naturaleza, no quiere ser la excepción y sus dos equipos representativos, América y Deportivo Cali buscan tener algunos espectadores para sus compromisos.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas no descarta esa posibilidad, pero advierte que todo depende de la manera en la que se está adelantando el tipo de protocolo con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y la Secretaría de Salud.



“No es un tema solo de ingresar a ver el partido de fútbol, también es el respeto a esas normas y acuerdos relacionados con la protección de la vida y la salud, previo el análisis lo que dicen los decretos sobre el tema sanitario, esa es la clave del tema”, dijo el funcionario.

En el estadio Pascual Guerrero, la Administración Municipal adelanta una serie de trabajos y adecuaciones para tenerlo listo de cara a eventos como la Copa América. Foto: Archivo EL TIEMPO Por el momento en el estadio Pascual Guerrero, los juegos se disputan a puerta cerrada. Foto: Santiago Saldarriaga

Es por ello que si ven “los compromisos de las hinchadas, -no estoy hablando de barras-, en general, de querer acatar de querer asumir el distanciamiento, el uso del tapabocas, los temas de bioseguridad, y vemos esta respuesta positivas de los dueños de los equipos de fútbol que es el otro actor clave de este proceso, estoy seguro que vamos empezar a hacer aperturas programadas, paulatinas y van generando una nueva cobertura en el estadio Pascual Guerrero”, añade Rojas.



Aunque el país se encuentra en etapa de vacunación y los índices de contagios son menores a los de meses anteriores, el funcionario advierte que el tema que más los tiene pensativos es la posibilidad de enfrentar un tercer pico de la pandemia.



“Creo que sería el primer tema a analizar, porque cualquier cosa que hagamos no es para sumarle a ese pico, sino para restarle a esa posibilidad que nos han anunciado las autoridades de salud que podría darse si no hacemos los cuidados que debemos hacer”, añade Rojas.

¿Clásico con hinchas?

Por los lados del Deportivo Cali sus directivas también adelantan gestiones con la Alcaldía de Palmira para que les apruebe al menos el 30 por ciento del aforo del escenario del estadio de Palmaseca.



El club verdiblanco junto a Atlético Nacional fueron los primeros clubes en presentar un plan piloto para el regreso de los hinchas al estadio, por tal motivo, han trabajado en la adecuación del escenario en diferentes temas como el de la gramilla, para tenerlo a punto.



Las directivas verdiblancas tienen como propósito principal poder tener hinchada en el ‘coloso’ de Rozo, a partir del 11 de marzo, cuando reciba al América de Cali, en el clásico caleño.



Estos días serán cruciales para conocer la decisión que se tome sobre este tema, debido a que también se depende del visto bueno de los ministerios de Salud y Deporte.

Otras experiencias

Los dos clubes de la capital antioqueña: Nacional y Medellín han contado con el apoyo de 30 hinchas de sus barras populares (Rexixtenxia Norte y Los del Sur) en dos partidos: el de Medellín vs. Tolima el pasado 12 de febrero en la final de la Copa BetPlay, y el de Nacional vs. América por la octava fecha de la Liga el 21 de febrero.



CALI

