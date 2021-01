"Las EPS no entienden la importancia de la vida": Jorge Iván Ospina 

De nuevo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, llamó la atención de las EPS para que asuman la responsabilidad de la rápida toma y entrega de pruebas de covid-19.



(Lea también: Endurecen en Cali el horario del toque de queda y ley seca esta semana)

“No sé qué espera Colombia para despertar de este adefesio como las EPS; no entienden la importancia de la vida y salud de sus pacientes y usuarios. Las pruebas no las hacen ni entregan de manera oportuna; no permiten ver el bosque incendiado adecuadamente y por tanto, sin información es muy difícil intervenir el problema”, expresó el mandatario caleño.

Es inconcebible esta situación; ellos están recibiendo la plata y sin embargo no le responden a la sociedad en esta pandemia FACEBOOK

TWITTER

El proceso se requieren varios días e incluso dos semanas, según usuarios y autoridades..



“Es inconcebible esta situación; ellos están recibiendo la plata y sin embargo no le responden a la sociedad en esta pandemia. El comercio esté a media marcha, mientras los irresponsables de las EPS no entregan los exámenes oportunamente“, dijo el Alcalde.



Se realizó una mesa de trabajo con todos los representantes de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, para solucionar esta situación; luego de realizar visitas a Nueva EPS y SOS, en la cual evidenciaron quejas en la prestación del servicio de salud.



(Lea también: Amenazan a funcionario que lucha contra desorden y fiestas en Cali)



Entre tanto, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Agredo dijo que se llegó a unos acuerdos a los cuales les van a hacer seguimiento.



"Uno es el aumento de personal en salas de atención de usuarios y en las líneas de atención telefónica para respuesta oportuna a la comunidad; aumento de la capacidad instalada con respecto a los prestadores que hacen pruebas Covid, y ampliar el número de rastreadores de pacientes con Covid-19 y sus contactos estrechos”, agregó la funcionaria.



También aseguró que se seguirá con el modelo de atención domiciliaria para el seguimiento, en especial de pacientes que tengan comorbilidades



CALI