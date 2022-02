La edición 64 de la Feria de Cali que en diciembre del año pasado regresó a la presencialidad contó con una importante puesta en escena con artistas y orquestas caleñas.



Sin embargo, tras haber culminado el certamen ferial, algunos de los talentos de la ciudad que hicieron parte de esta emblemática cita aseguran que aún no han recibido los pagos correspondientes por parte de Corfecali, entidad organizadora de la feria.



(Le puede interesar: Las mascotas en Cali ya pueden ingresar a más espacios culturales)

Ante esta situación, el gerente de la corporación, Argemiro Cortés, precisó que hicieron un primer pago para algunos artistas y adelantan trámites para pagar lo que se debe.



“Evidentemente la Feria de Cali ya se terminó y recibimos un primer desembolso por parte de la Alcaldía, de $4.000 millones. En estos momentos estamos tramitando para que nos den los 6.000 millones de pesos”, explicó Cortés.

Facebook Twitter Linkedin

Argemiro Cortés, gerente de Corfecali. Foto: Alcaldía de Cali.

Para el gerente de la entidad, esta situación de espera por parte de algunos artistas es “un proceso normal”, debido a que “Corfecali históricamente paga a 30, 60 o 90 días”.



(También lea: Cali llegó a 80 % de primeras dosis y un 63 % de esquemas completos)



“Nosotros contratamos 208 orquestas, de las cuales hemos pagado 103 de ellas”, detalló Cortés Buitrago, quien espera que en los próximos 15 días puedan dejar todo saldado.



El gerente de la corporación pide a los artistas “que entiendan que hemos hecho un gran esfuerzo. Estamos pagando, y es normal que Corfecali paga en la medida en que a la Alcaldía le pague, por eso pedimos paciencia y presentamos excusas por nuestra tardanza, que no es nada del otro mundo porque al final o lleva ni 30 días”.



Uno de los puntos que el gerente considera que han generado traumatismos a la hora de los desembolsos es que “algunos de ellos no han entregado la seguridad social, y teniendo en cuenta que son dineros públicos no podemos pagarlos si no tenemos los requisitos de ley”.

Balance positivo

Con la participación de diferentes organismos de la Administración Distrital, Corfecali presentó un balance sobre la Feria de Cali.



El gerente de Corfecali, Argemiro Cortes, destacó que la entidad generó utilidades por más de $800 millones, pese las dificultades de regresar tras las restricciones por la pandemia.



(Lea también: Usuarios de Coomeva EPS en liquidación pasan a 14 entidades)



Este resultado fue ponderado por la secretaria de Gobierno de Cali, Nhora Yaneth Mondragón, quien añadió que aún se encuentran en trabajos de auditorías e informes de Ley”.



“La evaluación preliminar nos muestra una excelente administración liderada por el gerente Argemiro Cortés, la cual respondió a los direccionamientos del señor alcalde Jorge Iván Ospina y es una muestra de que las empresas públicas sí pueden generar utilidades para reinvertir y mejorar en beneficio de la población”, detalló la funcionaria.

Más contenido de Colombia

- ¿Qué se sabe del 'narcobús' que transportaba 212 kilos de cocaína?



- 'En 21 días se esclareció el hecho': Fiscal Barbosa sobre atentado al Esmad



- Pareja denuncia caso de xenofobia en un condominio del sur de Cali



CALI