Corfecali presenta el afiche oficial de la edición 64 de la Feria de Cali 

Una ciudad de que baila salsa con alegría y esperanza a pesar de las dificultades es parte del espíritu de la propuesta gráfica de Edwin Yair Arias Cruz, que fue seleccionada como el afiche oficial de la Feria de Cali.



Así lo anuncio la Corporación de Ferias y Espectáculos de Cali, Corfecali, que a través de su gerente, Argemiro Cortés, destacó que es la primera vez que la comunidad participa en la votación para definir el afiche del certamen que este año llega a su edición 64.



En total se registraron 2.742 votos, de los cuales 1.698 fueron para la propuesta ganadora.

Propuesta gráfica seleccionada. Foto: Corfecali

“Para Corfecali es un honor mostrar hoy a toda la comunidad caleña y a la comunidad internacional el afiche oficial de la versión número 64 de la Feria de Cali que fue diseñado por Edwin Arias y escogido por primera vez por el público, de esta manera ya entramos de manera formal a los preparativos de lo que será la Feria de Cali 2021, que será presencial”, comenta Cortés Buitrago.



Entre tanto, el diseñador gráfico Yair Arias Cruz, comentó que tiene una “conexión mu especial con Cali”, la cual lo inspiró a trabajar en esta propuesta, incluso, hasta altas horas de la noche.



“Agradezco a Corfecali por mantener vigente por tantos años esta oportunidad de permitir que el talento creativo se exprese, para ser aún más especial un evento une a la ciudad, agradezco también a mi familia que me apoyaron tanto, a Dios que me da las ideas y a cada persona que me apoyaron con su voto y que creyeron que mi propuesta era la mejor para representar este evento tan importante”, agregó Arias Cruz.



CALI

