Compromiso para pago de deuda a red de salud pública del Valle

La Gobernación del Valle, con apoyo de la Bancada Parlamentaria y el Ministerio de Salud, logró avances en la búsqueda de una solución a la situación que enfrentan las Eps Coomeva y SOS.



La médica María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Departamental, así lo informó tras una reunión a la que asistieron los representantes de las entidades de salud

Durante la reunión hubo compromisos para aliviar la situación de hospitales que han prestado sus servicios a las dos Eps.



“Nos quedó claro la intencionalidad de Coomeva de salvar su empresa y de la necesidad que tiene los vallecaucanos de la misma. Así mismo, tenemos en S.O.S una modificación en su estructura porque un inversionista que iba a entregar un dinero no lo hizo y regresó a la estructura original, y también SOS y Comfandi que es su prestador, tiene la intención de sacar esta Eps”, dijo la Secretaria de Salud.



“El Ministro y la bancada me acompañaron en solicitarle a esas dos empresas promotoras de los servicios de salud el pago de los recursos adeudados a la red pública, que en comparación a la situación financiera de ellos no son importantes. Alrededor de 30.000 millones le debe Coomeva a las Ips, Empresas Sociales del Estado del departamento y la deuda de S.O.S está cercana a los 12.000 millones de pesos”, dijo Lesmes.



Con el compromiso de los representantes de Coomeva y S.O.S se espera en el menor tiempo el giro de recursos que en un comienzo llegarían a los hospitales San Juan de Dios y al hospital San Rafael de Zarzal.