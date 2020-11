Invitan a vestir de negro en el Día de la no violencia contra la mujer

En la conmemoración del Día de la no violencia contra la mujer los caleños y las caleñas deberían lucir de luto por el asesinato de María Cristina Ballen en una estación del MIO el sábado pasado, y de las otras 20 mujeres a las que les han quitado la vida en lo que va del año.

La propuesta es de algunos concejales de la ciudad, como Alexandra Hernández Cedeño, quien expresó: "la muerte de María Cristina Ballen demanda de una gran campaña social donde hombres y mujeres vistan prendas de negro el próximo 25 de noviembre (hoy), día de la no violencia contra la mujer, para rechazar este tipo de actos que afectan en gran medida el género".



Hernández agregó que “en Cali, en lo que corre del 2020, ya superamos los 21 feminicidios. Se requiere entonces que la política pública de mujer se acelere para que herramientas como casa matria oriente, las líneas de prevención de la violencia intrafamiliar, la patrulla rosa de la Policía y Metrocali con el vagón rosa y la firma del convenio de seguridad con la policía, se ejecuten, puesto que no puede el MIO y sus estaciones convertirse en escenario de agresión entre ciudadanos".



María Cristina Ballen, de 46 años, recibió cuatro disparos por un sicario hacia las 9:30 p.m. Ella era madre y abuela.



Entre tanto, la concejal Diana Carolina Rojas se sumó a la campaña 'No es hora de callar', que se promueve en todo el país en contra de las violencias de género.



Por su parte la concejal Natalia Lasso Ospina, presidente de la Comisión de Mujer del Concejo de Cali, señaló que "los hechos en que muere María Cristina Ballen demuestran que la violencia contra la mujer es evidente en el espacio público, lo que demanda mayores controles. Urge que Metrocali cuente con un plan de seguridad y de viodeovigilancia”.



Lasso solicitó a la Secretaría de Bienestar Social establecer un protocolo de emergencia cuando las denuncias por violencia de género se hagan evidentes.



El concejal Milton Castrillón Rodríguez recalcó que es urgente en ese plan de atención y prevención de violencias de género, contar con una Comisaria de Familia las 24 horas, articulada con la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. “Insistimos en que las comisarías de familia puedan operar de manera descentralizada sin límite en su horario”, agrego.



Finalmente, la concejal Ana Leidy Erazo exigió del gobierno distrital mayores esfuerzos para frenar la violencia de género en Cali. "Veo las acciones de velas por parte de la Policía, Metrocali y la secretaría de Seguridad de Cali, pero no veo las campañas preventivas de parte del MIO para disminuir a esas expresiones de violencia contra la mujer. Allí urge que se dé todo un proyecto que permita disminuir ese tipo de acciones negativos en contra del género”, aseveró Erazo.



