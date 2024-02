Cali: convocan manifestaciones por retrasos en puente de Juanchito, este 21 de febrero

Este miércoles, 21 de febrero, se convocó a una manifestación en las inmediaciones del puente de Juanchito, para protestar por el aniversario número nueve de la obra que pretende mejorar la comunicación entre Cali y Candelaria.



La misma comunidad de Candelaria habría anunciado la realización de esta movilización, que comenzaría a las 10 de la mañana. "Juanchito soy yo, recuperando lo nuestro, cumpleaños número 9 a las 10:00 a.m.", dice una invitación que circula en redes sociales.

La cita servirá para protestar por los continuos retrasos de la obra, que acumula más de diez entregas fallidas, la última, al final del 2023.



"La comunidad de Candelaria no aguantó más la indolencia de la gobernadora

@DilianFrancisca. Se preparan para una movilización mañana, exigir que terminen la obra del puente de Juanchito sin más prórrogas, sin más adiciones presupuestales, es apenas lo justo", expresó el representante a la Cámara del Valle, Duvalier Sánchez.

La comunidad de Candelaria no aguantó más la indolencia de la gobernadora @DilianFrancisca.



Hace unos días, hubo polémica por unas declaraciones de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestando que no iba a dar fecha fija para la entrega de puente de Juanchito.



"El puente lo vamos a terminar. No voy a decir cuándo lo voy a terminar porque si yo digo que lo termino en dos meses y no lo he terminado, qué problema", declaró.

La gobernadora insistió que el puente de Juanchito se terminará pronto. Foto: Gobernación del Valle.

Luego, la mandataria se disculpó y aseguró que la fecha de entrega puede estar más cerca de lo planeado. "Darle mis disculpas a las personas, a la población, que pues yo quisiera tener más tiempo con mi familia (…), pero no lo hacemos por mal, lo hacemos porque se necesita y sí quiero pedirles disculpas y decirles que nos den una espera. Estamos trabajando 24 horas, estamos haciendo todas las acciones necesarias para que haya una mejor movilidad y que seguramente en tiempo que menos se espera, vamos a entregar el puente”, explicó la gobernadora.

Asimismo, dio a conocer que en marzo se entregará la calzada norte de esta obra: “Tenemos un cronograma muy claro de cuándo se va a hacer, esperamos que en marzo se podamos entregar la calzada norte para que haya mucho más flujo, ya con dos carriles y de esa manera podamos disminuir la problemática que existe de la movilidad”.

En estos momentos, la ejecución de la obra está en un 90 por ciento. Luego de que la exgobernadora Clara Luz Roldán anunciara que la obra se entregaría a finales de 2023, Toro aseguró, antes de posesionarse, que el puente estaría listo en el primer trimestre de 2024.



La ejecución contractual de las obras del nuevo Puente de Juanchito se reiniciaron el pasado 15 de enero. Las actividades habían sido suspendidas durante 16 días por petición del contratista, ya que las canteras que suministran los materiales necesarios para poder avanzar en la obra cerraron operaciones en su receso de fin de año.

