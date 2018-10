Convertir a Cali en Distrito Especial tomará seis años

En junio del próximo año se entregará a consideración del Concejo el estudio técnico que definirá la nueva estructura de Cali como Distrito Especial, ya no se hablará de comunas, todo el territorio va a cambiar, incluso algunas comunas se agruparán, hasta se cambiarán los límites entre una y otra, para dar paso a unas nuevas localidades que tendrán su propio alcalde.

En noviembre comenzarán los talleres, los conversatorios con la comunidad y los distintos grupos de interés para estructurar este proyecto cuya transición, se estima, tomará unos seis años. El cambio no se dará de la noche a la mañana.



“Nos vamos a ir comuna por comuna, para exponer que tipo de visión podríamos darles como borrador de estructura y poder capturar de esos grupos sus críticas, sugerencias, complementos, para tener a finales de abril lo que podría ser una propuesta defintiva”, dijo Alejandro Becker, nuevo asesor del despacho del alcalde Maurice Armitage, quien liderará este proceso.



Ese estudio dirá con cuántas localidades quedará la ciudad, pueden ser tres, cinco u ocho, eso está por determinarse, pero no serán 22. Becker se mostró partidario de que sean pocas para una mejor coordinación del territorio.



“Habrá lógica de unidades territoriales que combinen lo urbano y lo rural, aquí lo rural no se entiende con lo urbano y lo urbano ni siquiera tiene responsabilidades para generar campañas que le preserven la supervivencia de lo rural. Debemos integrar, necesariamente, localidades que tengan cascos urbanos con porciones importantes de lo rural, para generar políticas públicas de reforestación, de protección de cuencas. Un tema desafiante: Cómo vamos a involucrar en la lógica distrital el Parque de Los Farallones, nuestra despensa de agua”, anticipó Becker.



A partir de experiencias en el país, se tendrá mucho cuidado para evitar una fragmentación de la inversión pública.



“Hay que establecer líneas claras de inversión para que no haya fragmentación en el gastopúblico y, por el contrario, podamos mejorar la capacidad de asignación del gasto en las localidades, sin perder la visión de conjunto de Cali como Distrito”, señaló Becker.



Cali tendrá que interactuar más con las poblaciones vecinas.



”No podemos pensar a Cali mirándonos en el ombligo de Cali, la principal reflexión es qué tipo de estructura distrital necesita Cali para insertarse creativamente en el contexto de la Alianza del Pacífico, pero también para mejorar relaciones con los municipios circunvecinos, cómo nos relacionamos mejor en la estructura de las localidades para tener mejor interacción, incluso, con Puerto Tejada, Miranda y Caloto”, indicó Becker.



Y no todas las localidades podrán hacer lo mismo. En Bogotá tienen las mismas funciones, pese a ser territorios distintos, lo que genera desequilibrios en la capacidad de reacción de las localidades.



“Hay unas localidades mucho más urbanas. Habrá algunas que tendrán un énfasis productivo en lo rural y tienen que tener funciones exclusivas en ese sector, en Cali haremos que corresponda el territorio con el tipo de institucionalidad”, señaló el experto.



El estudio técnico también dejará en claro, de acuerdo con la nueva estructura territorial, quién hace qué en el municipio dentro de una lógica distrital, es decir, qué haría la Administración Central y de qué se encargarían las nuevas localidades.



Las localidades en que se dividirá la ciudad, por ejemplo, se encargarían del mantenimiento de parques, parqueaderos, convivencia, seguridad ciudadana, mejor interacción entre lo rural y los urbano.

Este es un cambio organizacional profundo, implica un movimiento de todas las dependencias, incluso de la misma planta de personal, será desconcentrada

“En el nivel central va a ver gente de la planta que se va a ir para tener su propio despacho en las localidades. Eso implica un plan de largo plazo donde vamos a establecer un paso a paso de cómo lo vamos a hacer gradualmente”, indicó Becker.



Lo bueno de todo este proceso es que el ciudadano podrá tener una administración pública cercana, ya no tendrá que desplazarse hasta al CAM para resolver sus problemas cotidianos, va a tener una alcaldía local empoderada, con funciones claras y conocer quién es la persona que toma decisiones, participar y exigir.

Vamos a producir mas resultados con menos esfuerzos fiscales

“Costará mucho menos tomar una decisión porque estarán sintonizadas con las necesidades de las localidades”, señaló el experto.



“El reto es inmenso, implica pensar a Cali en el largo plazo, en cómo recuperar esa Cali que fue modelo de ciudad y el Distrito es una oportunidad”, dijo Becker, caleño hijo de un inmigrante alemán que llegó a la ciudad después de la Segunda Guerra Mundial, con 18 años de experiencia en diseño y conducción de estrategias de cambio organizacional y políticas de descentralización fiscal y administrativa.