'Controvertida carpa por el ruido en el sur de Cali no tiene permiso'

Un nuevo capítulo se abrió en la discusión entre los empresarios de una carpa para espectáculos en el barrio El Lido y moradores de unos 400 apartamentos en este sector del sur de Cali, que se vienen quejando en este último semestre del año del exceso de ruido por conciertos y otras actividades, durante los fines de semana y también, entre lunes y viernes.

Esta vez es por el pronunciamiento por escrito de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de Planeación de la ciudad, del 30 de noviembre, en el cual se indica que “el desarrollo de la actividad económica con código CIIIU 9007, ‘actividades musicales de espectáculos en vivo’ para el predio ubicado en la calle 2A - 47 (con 47), barrio El Lido, no se encuentra autorizada por no haberse cumplido hasta el momento con los requisitos de ley”.



Ese concepto sobre usos del suelo fue conocido, inclusive, por el alcalde Maurice Armitage, quien acudió a una reunión el lunes pasado, convocada por vecinos de El Lido. Armitage dijo que la carpa debe acogerse a la normatividad y que como Alcalde también está sujeto a hacer cumplir estas normas.



“No estamos en contra del derecho al trabajo. Pedimos que la carpa sea reubicada. No deja dormir”, dijo Andrés Caicedo, uno de los vecinos preocupados.

Dueños de la carpa están en desacuerdo y buscan alternativas jurídicas.



En el mismo documento de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de de Planeación municipal se señala que el 12 de septiembre, los empresarios de la carpa radicaron solicitud de esquema de implantación y regularización para el predio. La Subdirección de Espacio Público anota: “(…) se le comunicó que la solicitud se encontraba incompleta y, por lo tanto, para continuar con el respectivo trámite se debía cumplir con el lleno de los requisitos establecidos en el acuerdo 0313 de 2014 (relacionado con el POT y el decreto municipal 0430 de 2016”. El acuerdo 0313 es el que tiene que ver con la adopción de revisión del contenido del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado hace cuatro años por el Concejo de Cali y el decreto 0430 se estableció en la ciudad para reglamentar el procedimiento y los alcances para el estudio y aprobación de los esquemas de implantación y regularización.



Siendo así, la carpa no tendría permisos para su funcionamiento, pese a que el uso del suelo en esa zona de El Lido permite una actividad económica mixta. Sin embargo, como lo ratifica el documento de la Administración municipal, el empresario no habría cumplido con todos los parámetros exigidos.



Esta postura causó malestar entre los mismos dueños de la carpa que reiteraron que todo lo han venido realizando conforme con las normas.



A comienzos de diciembre de este año, la polémica se avivó porque el sábado primero del mismo mes, operarios de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) acudieron al lugar, con apoyo de la Policía, para cortar los servicios públicos de la carpa.



En ese entonces, el Área Jurídica de Emcali informó que los dueños y promotores de la carpa no habrían pagado sus facturas de energía y acueducto a tiempo. Emcali añadió que el plazo era el 23 de noviembre y que el pago se hizo el 30, cuando era extemporáneo.



El Área Jurídica de Emcali también señaló que el permiso que la carpa tenía era provisional por dos meses desde el 22 de agosto hasta el 22 de octubre. Este fue otro motivo de pleito entre vecinos y los dueños de esta estructura, mientras que los técnicos de Emcali insistían en que hacían su trabajo.



Los dueños de la carpa también anunciaron instaurar recursos jurídicos en contra de Emcali, y afirmaron que sí están al día con los pagos de servicios y que sí los hicieron dentro de los tiempos establecidos.



Mientras tanto, los vecinos expresaron que están perjudicados por el ruido en las noches hasta las madrugadas de fines de semana. Reiteraron la petición a la Alcaldía de Cali de que la carpa sea reubicada en un sector que no afecte la tranquilidad.



CALI