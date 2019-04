Controles de Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle en Semana Santa

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle (UESVALLE) intensificó las jornadas de inspección, vigilancia y control en expendios de pescado, licores y piscinas en centros recreacionales, ahora que suben los niveles de riesgo en Semana Santa.

Durante la Semana Santa se tiene un plan de contingencia establecido con el personal de apoyo permanente para atender y dar respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

“Para evitar que se comercialicen alimentos de mala calidad o alterados, bebidas alcohólicas adulteradas y verificando las condiciones higiénico-locativas en piscinas de uso recreacional, para proteger la salud pública de los vallecaucanos”, dijo el subdirector técnico de la UESVALLE, ingeniero John Jairo Zapata.



El llamado es a la comunidad para que tenga en cuenta algunas recomendaciones para evitar intoxicaciones por consumo de pescado; hay que comprarlo en lugares reconocidos, revisar que las escamas estén brillantes y bien adheridas, que la piel al digitarla con el dedo esté firme y húmeda, los ojos transparentes y brillantes, las branquias húmedas y que no tenga olor desagradable; si es pescado seco hay que verificar que su textura sea firme, que no presente colores rojizos o azulados y no expida olor amoniacal, característico de inicio de descomposición.



En el caso de los enlatados de atún y sardinas se debe verificar la fecha de vencimiento vigente, el registro sanitario INVIMA y que las latas no estén embombadas, con sellos rotos, estado de oxidación porque pueden ocasionar intoxicaciones.

Los sitios de recreación son objeto de inspección para que cumplan con las normas higiénico-sanitarias. Foto: Cortesía gobernación del Valle



Para el caso de las bebidas alcohólicas también hay recomendaciones.



“Hay unas aplicaciones en App Edesk, es muy fácil usarlas. Sin embargo, todos nuestros funcionarios están haciendo seguimiento para evitar intoxicaciones con alcoholes adulterados o alterados, y hacer seguimiento a todo tipo de intoxicación para verificar y llegar a tiempo para los controles pertinentes”, dijo el ingeniero Zapata.



También se recomienda a turistas y viajeros protegerse del mosquito Aedes aegypti con el uso de repelente, usar camisa de manga larga y pantalones y recurrir a los toldillos para dormir.