Voto unánime en Asamblea del Valle por plan contra violencia de género

La iniciativa contempla la adopción del Código Rosa, un instrumento con el que contarán los alcaldes y gobernadores para reactivar a todas las instituciones en los días que paradójicamente las mujeres son más susceptibles de violencia.

Las cifras en el Valle del Cauca son alarmantes y figura entre los 3 departamento con más índices de violencia contra la mujer en el país. Solo en el año 2016 y 2017 reportó más de 370 homicidios de mujeres, de los cuales en el año 2017 se presentaron 21 feminicidios y 30 casos van reportados en lo corrido de este año.



Los 20 diputados le dieron el Si al Plan Departamental para erradicar todo tipo de violencia de género en el Valle del Cauca; la iniciativa fortalecerá la ruta de atención a las mujeres victimas de violencia, precisamente, para evitar que sean revictimizadas con la tramitología o una posible atención machista por parte de los funcionarios públicos responsables de la recepción de denuncias.

El Código Rosa es un instrumento con el que contarán los alcaldes y gobernadores para reactivar a todas las instituciones en los días que paradójicamente las mujeres son más susceptibles de violencia, como los fines de semana, puentes festivos e irónicamente los días de amor y amistad, el día de la mujer y el día de la madre, esta ordenanza también da la opción para que la Gobernadora del Valle en coordinación con los alcaldes puedan impulsar la atención los fines de semana de las comisarías de familia, hecho que en la actualidad no sucede.



“Vamos a capacitar a nuestros funcionarios públicos, porque no es justo que una mujer violentada por su pareja o por un hombre, tenga que soportar el doble de violencia cuando acude al funcionario público que termina diciéndole, por algo le tuvieron que pegar”, afirmó la diputada Mariluz Zuluaga, del Partido Cambio Radical, una de las autoras de la Ordenanza que tendrá una vigencia de 10 años y la cual reestructurará la ruta de atención a las mujeres victimas de violencia, que hoy presenta fallas.



La Ordenanza también da la opción para que la Gobernadora del Valle en coordinación con los alcaldes puedan impulsar la atención los fines de semana de las comisarías de familia, hecho que en la actualidad no sucede.



Ramiro Rivera Villa diputado del partido Mira y también autor de la Ordenanza, contempla que la propuesta examina varias herramientas que le permitirán al Valle del Cauca trabajar junto con todas las instancias desde el sector judicial.



El diputado recordó que con este plan para erradicar la violencia de género, el departamento podrá fortalecer los hogares de acogida, que son los espacios que sirven para acoger a la mujer y brindar su apoyo psicológico y jurídico.



