El drama por salvar a una niña, mordida por una serpiente, activó una operación de salvamento desde una montaña del occidente del Valle del Cauca.



Hay 270 especies de serpientes reportadas en el país, de las cuales el 18 por ciento resultan venenosas y solo 5 especies representan un riesgo para los colombianos.



La emergencia se presentó en una vereda del municipio de Restrepo donde la niña, de 3 años, sufrió en el dedo gordo del pie derecho la mordida de una coral de cola roja, conocida como rabo de ají.



Estos animales pueden tener anillos de colores negro, rojo y blanco (amarillo).



Allí, a más de una hora y media de Cali, arrancó una contrarreloj para evitar que el veneno llevara al adormecimiento, convulsiones y náuseas.



El servicio de salud pública del Valle se activó, dijo el médico Jorge Quiñónez, creador de la Línea de Toxicología del departamento, desde el Hospital Universitario del Valle (HUV).



El experto descubió esa especie, que escasamente supera el metro, como rápida y mucho más letal que otras que miden cuatro ó más metros.



El animal tiene un veneno neurotóxico que puede causar convulsiones, mareo e insuficiencia respiratoria.

La Micrurus mipartitus, conocida como coral rabo de ají o mata gatos, es una serpiente de la familia Elapidae, presenta cabeza pequeña, cuello poco definido, ojos pequeños, cola corta, venenosa, de interés médico, Recuerda, no tienes que matar todo lo que temes o desconoces. pic.twitter.com/PmQWECaLVM — Serpentario Nacional de Colombia (@colombiasnakes) August 21, 2021

En una media hora se pueden sentir parestesias (sensación de adormecimiento) en el rostro, en el estómago y después sueño.



En estos casos se requiere actuar rápido y adecuadamente, pero con calma para no acelerar el comportamiento del afectado. Es importante identificar qué animal causó la mordida.



No se deben aplicar torniquetes ni compresas. Si es en un pie, no elevar las piernas porque aumentaría el flujo del veneno. Se podría dar una higiene suave y cuidadosa a la herida, pero no succionarla.



En el operativo se establecieron pediatras en la carretera. El vehículo con la niña cruzó por controles en Buga y Palmira. El dispositivo permitía monitorear su estado.



Al llegar al Hospital Universitario del Valle (HUV), la niña ya cerraba los ojos y tenía su cabeza vencida. Se le aplicaron 10 frascos con el antídoto. Quiñónez dijo que respondió muy bien.



Ahora se recupera de la lesión y del susto con el apoyo de su familia.

