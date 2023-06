En Cali se ha vivido una semana de tensiones y cruce de frases que empezó con las críticas a una candidata a la Alcaldía, ante un video mensaje reportado como un montaje para criticar el machismo.

El lunes 29 de mayo empezó a circular un video en el que Catalina Ortiz, aparece en la mnitad de la calzada y desde un carro, el pasajero lanza frases que causaron rechazo público.



“Vaya para la casa, mija, lo que debe hacer", le dice a la candidata a l primer cargo distrital. Ella intenta responder y él sigue: “¿Esa es su respuesta al debate?” Luego le lanza agua de una botella.



Con las horas se descubre que era un 'perfomance' montado por un equipo de publicidad. Ortiz sostiene que la engañaron y no está tras ese acto.



En la controversia se pronunciaron distintos sectores, entre ellos los candidatos a la Alcaldía,



La doctora Miyerlandi Torres, exsecretaria de Salud de Cali, tildó de oportunista a otra aspirante al mismo cargo, Diana Rojas.

Es infortunado ver temas como el de Catalina Ortiz y hoy con el video de Diana Rojas y lo que ocurre con Clara López, donde en vez de las mujeres apoyar el liderazgo femenino, son unas oportunistas FACEBOOK

“Es infortunado ver hoy nuevamente temas como el que sucedió con Catalina Ortiz y hoy con el video que me acaban de enviar de Diana Rojas y lo que está ocurriendo con Clara López, donde en vez de las mujeres tener solidaridad y apoyar el liderazgo femenino, son unas oportunistas que quieren aprovechar el momento político”, escribió Torres.



Y anota: "¡rendidas ante el oportunismo político! Por llamar la atención de los medios están menospreciando y degradando las luchas que históricamente hemos dado las mujeres por ganarnos el respeto, el reconocimiento y un lugar en esta sociedad agresora y violenta. Qué peligroso. ¡Recapaciten!"



La exsecretaria de Salud extendió el mensaje: “Señoras, yo las invito a que nos apoyemos, a que apoyemos ese liderazgo femenino que tanto nos ha costado históricamente, donde las luchas, el estudio, el trabajo y el esfuerzo es el que ha valido la pena”.



“No, Miyerlandi. Acá el debate es otro. usted representa el continuismo y la politiquería. El respeto por los electores y la transparencia no tiene género FACEBOOK

Rojas, exconcejal y quien hizo parte del pasado gobierno de Maurice Armitage en Cali, salió a la discusión: “No, Miyerlandi. Acá el debate es otro. usted representa el continuismo y la politiquería. El respeto por los electores y la transparencia no tiene género. La decencia debe ser siempre lo primero, y más en lo público”.



Después anotó que: “Miyerlandi es la candidata de Jorge Iván Ospina. Aquí las cosas hay que decirlas así... Yo decidí hacer política desde la decencia, no porque no conozca la politiquería, sino porque decidí no hacer politiquería en mi vida"

Y sigue: "porque además esta ciudad es una ciudad con hambre, empobrecida y donde lo único que están buscando las personas es que puedan tener oportunidades. Yo no conozco al primer bandido y corrupto que diga que lo es. Yo no estoy diciendo nada distinto a lo que ustedes me han conocido”.}



Torres respondió: "Invito a que hablemos de ideas y propuestas y no caigamos en ataques infundados. El haber trabajado con alguien no me convierte en su continuismo. Las mujeres tenemos mérito propio y nos abrimos camino con trabajo arduo".

