Contraloría advierte malversación en obras de Terminal del Sur del MIO

Aunque la construcción de la Terminal Sur se encuentra suspendida por los permisos ambientales, existe un monto de $7.034.605.144 que han sido girados al contratista sin existir respaldo frente a la obra ejecutada, advirtió la Contraloría.



Metrocali respondió que los recursos entregados al contratista de la Terminal Sur no se han perdido y no existe ningún detrimento del patrimonio de los caleños. Del valor total de la obra, $60.930 millones, se aprobó un anticipo de $14.140 millones que corresponden al 24 por ciento de ese rubro. De dichos recursos $8.064 millones se han entregado al contratista y los otros $6.076 millones se encuentran en la fiducia que Metrocali dispone para administrar los recursos de sus obras.

El informe de la Contraloría sale de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la Gestión Fiscal de Metrocali S.A. modalidad regular vigencia 2018, mediante visita a las obras ejecutadas en la Terminal de Cabecera Sur, en el Patio Taller Sur (Valle del Lili), Patio Taller Aguablanca, Terminal Simón Bolívar y la Terminal Aguablanca.



La entidad habla de gestión fiscal inequitativa e inoportuna y relaciona un Hallazgo Administrativo con presunta incidencias Disciplinaria, Fiscal y Penal, al evidenciar que tras la suspensión de tres meses por la orden emitida por el Consejo de Estado se pudo establecer que se han autorizado por parte de interventoría desembolsos al contratista por $8.064.833.669, de los cuales se han amortizado recursos del anticipo por $1.030.228.525, según las 12 actas de recibo parcial de obra con corte a julio de 2018, es decir se tiene un monto de $7.034.605.144, girados al contratista sin respaldo.



El documento dice que "lo anterior presuntamente contraviene lo establecido en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, delito de peculado por apropiación, en favor de terceros, al encontrarse dineros del anticipo en poder del contratista sin soporte alguno de su ejecución en la obra, presentándose así un presunto daño patrimonial por $7.034.605.144".

#BoletínMIO🗞️: Frente al boletín de prensa emitido por la Contraloría Municipal de Cali, #METROCALI aclara que los recursos entregados al contratista de la Terminal Sur no se han perdido y no existe ningún detrimento del patrimonio de los caleños: https://t.co/KwGhmlI3bd pic.twitter.com/k6t0LpzA9c — METROCALI (@METROCALI) 30 de abril de 2019

Metrocali, en un comunicado, asegura que "del valor entregado en pagos parciales al contratista, todos avalados por la interventoría externa, un total de $1.030 millones están amortizados contra facturas y el saldo, $7.034 millones, se encuentran en trámite ante la interventoría para alcanzar su amortización, es decir, las facturas existen pero no se han podido legalizar porque el contrato se encuentra suspendido por orden judicial".



Explicó que "el propósito del anticipo es que el contratista pueda alistar todo lo que requiere para desarrollar la obra, por ejemplo, la compra del cemento, hierro, entre otros materiales. Para aprobar el anticipo el contratista debe presentar un plan de manejo el cual es aprobado por el interventor externo, además, este último debe verificar que se encuentre vigente la póliza que garantiza el buen manejo e inversión del anticipo".



De acuerdo con Metrocali se tiene la certeza de que "en esta obra se cumplió a cabalidad con todo el protocolo para entregar el anticipo. Al momento en que llegó la orden judicial para suspender la construcción ya se habían realizado inversiones por $8.064 millones, dinero que se encuentra respaldado en su totalidad. Precisamente para garantizar un mayor control sobre los recursos Metrocali cambio la modalidad inicial pactada que era mediante un pago anticipado, por la figura de anticipo que establece realizar desembolsos pero en la medida en que el interventor certifica los avances de la obra"

Un contrato con Corfecali

En una relación se menciona la ejecución del contrato Interadministrativo No.917.103.1.04.2018 firmado entre Metrocali S.A. y la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali), cuyo objeto fue: “Contratar el servicio para la elaboración, realización y puesta en marcha de la campaña de cultura MIO de la Dirección Comercial y de Servicio al Cliente no se verificó el cumplimiento de las obligaciones pactadas como:



- Diseño y producción de cuatro (4) figuras pirinolas para la realización del trabajo pedagógico a realizar con las personas usuarias y comunidad en general,



·-Entrega de 1000 pirinolas en el lugar y hora señalada por el supervisor del contrato, y



·-Entrega de 698 llaveros con imagen de campaña.



La Contraloría informó que a la fecha dicho material se encuentra almacenado en el área de gestión social, y que las actividades que se realizarían en las estaciones y terminales del sistema o espacios externos previa concertación con el operador, tienen un valor de $10.356.558.



En el caso del material pedagógico para las campañas de cultura ciudadana del MIO, Metrocali respondió que "tampoco se ha perdido un solo peso de los recursos invertidos, que en su totalidad fueron $58.000.400, de los cuales la Contraloría Municipal refiere un hallazgo por $10.356.558 que fueron usados para fabricar materiales que ayuden a Metro Cali en su misión de reforzar tres mensajes: respetar la fila, no comer en los buses y mantener la tarjeta recargada".



El comunicado dice que "en este caso se hizo un contrato con Corfecali para que, gracias a su experticia, fabricara el material que le fue entregado al ente gestor del MIO en diciembre de 2018 y el cual se encuentra almacenado cuidadosamente en las bodegas de Metro Cali. Dichos materiales están siendo utilizados en las iniciativas de cultura ciudadana durante este 2019 de la forma adecuada y de manera oportuna en coordinación con las demás campañas que lidera el área de Gestión Social del ente gestor del Masivo. Metrocali reitera que ante el informe final de la auditoría de la Contraloría Municipal, se encuentra adelantando un recurso de reclamación ante el Contralor toda vez que no está de acuerdo con los hallazgos referidos por todos los argumentos expuestos anteriormente".