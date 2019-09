Colombia pide a Ecuador reconsiderar exigencia de visa a venezolanos 

El director general de Migración Colombia, Christian Kruger Sarmiento, en su visita que hizo a la frontera entre Colombia y Ecuador aseguró que respeta las decisiones que adoptan los países vecinos, pero los exhortó a que las evalúen y reconsideren para no afectar a poblaciones migrantes.

El funcionario estuvo más de tres horas entre Rumichaca e Ipiales con el propósito de realizar un balance de los primeros ocho días de la imposición de la visa para ciudadanos venezolanos por parte del Gobierno ecuatoriano.



“Respetamos la soberanía de los países, pero hacemos un llamado a reconsiderar las medidas que se imponen, las cuales van en perjuicio de una población que migra por necesidad”, señaló.



Luego hizo una exhortación más: “tenemos que trabajar como territorios hermanos, como países hermanos para poder atender esta situación de manera conjunta y coordinada”.

Para Kruger hay fronteras vivas como la de Colombia y Ecuador, por lo que cerrarlas o exigir visas a poblaciones que migran más por necesidad que por simple gusto “lo único que hace es incentivar la irregularidad y la ilegalidad”.



El director del organismo tras sostener una reunión con autoridades, organismos de seguridad, Defensoría del Pueblo y entidades de cooperación internacional declaró que “no podemos creer que exigiendo una visa o cerrando una frontera se va a frenar a una población que está muriendo de hambre y padeciendo necesidades”.



Puso de presencia que su presencia en la zona limítrofe obedece al cumplimiento de instrucciones precisas del Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y agregó “no somos responsable de la situación de Venezuela, pero si estamos llamados a darle una mano a este pueblo hermano en estos momentos”.



En cuanto a las cifras de llegada de migrantes venezolanos a Rumichaca ahora han cambiado.



Según el funcionario después de la implementación del visado por parte del gobierno del Ecuador, están transitando 50 venezolanos en promedio diario por los puntos autorizados, pero hay una diferencia considerable con respecto a quienes deciden pasar por las trochas o pasos ilegales.



“Tenemos conocimiento y con base en conversaciones con migrantes venezolanos nos han manifestado que muchos de ellos han pasado por las trochas poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias”, agregó.



En cuanto al impacto causado por la presencia de venezolanos en materia de seguridad en la ciudad fronteriza de Ipiales, de acuerdo con Migración Colombia ha sido positivo toda vez que se identificaron 7 delitos cometidos por ciudadanos de ese país.



“La visa no para una migración que tiene hambre, los únicos beneficiados con esta clase de impedimentos son los delincuentes, son esas redes transnacionales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de toda esta población”, anotó.



Más del 80 por ciento de venezolanos que desean ingresar al Ecuador, según Migración Colombia no tiene la intención de quedarse en esa nación sino de continuar hacia otros países de continente como Perú, Chile y Argentina donde son esperados por familiares para la reunificar familiar.



“Ese tipo de medidas igualmente afecta al núcleo esencial de la sociedad”, precisó e hizo un llamado a que se habilite en la frontera un corredor humanitario, tal y como lo planteara la Alcaldía de Ipiales.



Otra de las grandes dificultades para los venezolanos que llegan a Rumichaca se relaciona con los altos costos que significa obtener la visa. Mientras que en Colombia los permisos especiales de permanencia y las tarjetas de movilidad fronteriza son completamente gratis, el visado en el Ecuador tiene un valor de 50 dólares, muy superior al salario mínimo en Venezuela que asciende a los 3 dólares. A lo anterior se suma la exigencia del pasaporte vigente que la mayoría de migrantes no lo han tramitado.



Kruger sentenció finalmente en su visita a la frontera colombo ecuatoriana que la solución definitiva es que todos los países receptores de migrantes apliquen los mismos principios y criterios, porque medidas restrictivas como las adoptadas por el Ecuador generan subregistros que influyen en la seguridad de la comunidades receptoras.



PASTO