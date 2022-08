Hace varias semanas, funcionarios del nuevo gobierno nacional informaron que las bebidas azucaradas tendrían un nuevo impuesto. El tema ha generado discusiones en el país, ¿Pero qué piensan del tema en el Valle del Cauca, el departamento colombiano con más ingenios azucareros?

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que la reforma tributaria, que se presentará al Congreso de la República, incluirá el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, comúnmente conocidos como 'comida chatarra'.



El consultor y analista económico, Carlos Andrés Pérez, explicó que el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos procesados “se debe evaluar con mucho detenimiento porque nada asegura que los hogares con menores ingresos en realidad vayan a sustituir ese tipo de alimentos por otro tipo de comidas. Lo que sí es seguro es que un gravamen de ese estilo les va a afectar sus posibilidades de consumo, es decir, los va a obligar a acceder a alimentos más caros”.



En otras palabras, esos nuevos impuestos no garantizarán la sustitución de las bebidas azucaradas y los alimentos procesados por otras bebidas y comidas que tengan menor contenido de azucares añadidos.



Ese tributo ya había sido propuesto en la reforma tributaria del 2021, pero no tuvo acogida en el Legislativo.



Con respecto a si los ingenios azucareros, los cuales están ubicados en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, serán afectados por los nuevos impuestos, Pérez precisó que “un impuesto sobre un producto cualquiera tiene como impacto directo el desestimulo a su consumo. Los hogares van a tener menores disponibilidades para consumir ese tipo de productos. Lo que va recaudar el gobierno nacional por un impuesto de esos no lo van a asumir exclusivamente los ingenios o los hogares".



Sin embargo, el analista económico resaltó que analistas destacan que los más afectados serán los consumidores y no tanto los productores de azúcar. Sí se va a reducir el consumo en una proporción pequeña, marginal, pero esa reducción será costosa para los hogares”.

