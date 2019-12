Consultorio Rosa ha  salvado la vida de cerca de 300 mujeres

En ese recorrido por carretera, el hombre le decía a su pareja que no la mataba con el revólver calibre 38 porque en el mismo carro iba su hijo pequeño de otro matrimonio y el hijo de una hermana.



Mientras ella iba conduciendo el vehículo, él la golpeaba en la cara, en el estómago y en las piernas, al tiempo que la seguía amenazando con el arma de fuego.

“Él estaba todo borracho. Me decía que me fuera para un lado, que manejara bien, me pegaba puños me amenazaba con el arma”.



Con estas palabras, la víctima relató en el Juzgado 30 Penal Municipal de Cali las situaciones que fueron catalogadas como violencia intrafamiliar y por las cuales, el presunto agresor fue enviado a la cárcel.



La señora denunció a su cónyuge el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, el hombre no aceptó cargos.



Es tal el panorama que sigue preocupando a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y a las autoridades en la región, pues la violencia de pareja en este departamento, en nueve meses (de enero a septiembre de este año, según el Instituto Nacional de Medicina Legal), dejó 2.710 denuncias. De ese número, 2.389 de las víctimas son mujeres frente a 321 hombres agredidos física y verbalmente.



La gobernadora Toro resaltó la importancia de brindar ayuda a las víctimas, como la que se proporciona en Consutorio Rosa del Hospital Universitario del Valle (HUV), el cual cumplió un año de labores.



En ese lapso, se han atendido a más de 290 mujeres que han buscado atención en dicho consultorio, activándose, a su vez, la ruta para que demás estamentos empiecen a investigar y a hacer intervención con las agredidas.



De acuerdo con la Gobernadora, el HUV es uno de los centro asistenciales en Colombia que atiende la violencia de género, con psicólogos, trabajadores sociales y la Fiscalía para agilizar las denuncias.



La diputada Mariluz Zuluaga dijo que es necesario que más instituciones puedan trabajar para disminuir la cifra de violencia de género.



El gerente del HUV, Jéfferson Ocoró, indicó que se han ido eliminando barreras, con el fin de que las víctimas sientan que el Estado las respalda de manera inmediata. El Consultorio Rosa podría funcionar, además, en el hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, con el que se trabaja un programa de atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, y posteriormente a otros centros asistenciales del departamento.



El Código Rosa se enfoca en prevenir y brindar atención integral a las mujeres víctimas de todo tipo de violencia. Según datos del HUV, por edades, en el caso femenino hay una marcada incidencia de casos de mujeres de 19 a 44 años.

Más de 30 asesinadas

El año pasado hubo más de 3.000 agresiones a mujeres en el Valle del Cauca por sus cónyuges o excónyuges. En ese 2018 se contabilizaron más de 5.000 denuncias de mujeres agredidas en todo el departamento. La Secretaría de la Mujer del Valle indicó el trágico registro de más de 30 mujeres asesinadas en 2018.

Atienden también a LGTBI y hombres