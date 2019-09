Este jueves, consulta jurídica gratuita para morosos en Cali

Conozca las cinco noticias relevantes para el suroccidente colombiano del día miércoles 11 de septiembre, entre ellas, el servicio de consulta jurídica gratis para personas naturales con deudas, además de la llegada del 'XIX Festival de internacional de poesía', en Cali y la 'Semana de la movilidad segura' en Pasto.

Cali lista para la renegociación de deudas

Este jueves 12 de septiembre habrá consulta jurídica gratuita para aquellas personas naturales, no comerciantes, que se encuentren en mora del pago de sus obligaciones financieras y deseen conocer si cumplen con los requisitos para iniciar el proceso de renegociación de deudas, a través del trámite de insolvencia.



El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, de la Cámara de Comercio de Cali, ofrece este servicio con el objetivo de ayudar a las personas a realizar acuerdos de pago con los acreedores de forma ágil y confiable



"Con esta jornada queremos dar conocer los beneficios que ofrece esta figura a las personas naturales que estén pasando por una situación económica difícil para que pueda restablecer su vida financiera", explicó Juliana Giraldo Serna, directora del Centro de Conciliación.



La jornada se realizará de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la sede principal de la Cámara de Comercio de Cali, en la calle 8 No. 3-14. Allí, un grupo de expertos conciliadores analizarán los casos de las personas que hayan sido inscritas previamente en www.ccc.org.co.



Se pueden inscribir personas naturales, no comerciantes y con domicilio en Cali, que tengan dos o más obligaciones con dos o más acreedores vencidas por 90 días, las cuales deben representar el 50 por ciento o más de capital (sin intereses) de todas las obligaciones.

Llega el 'Festival internacional de poesía' a Cali

La versión 19 de este encuentro es dirigida por Humberto Jarrín, escritor vallecaucano y docente de la facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente.



Para esta ocasión, el evento contará con una nutrida agenda de actividades como recitales descentralizados, galas poéticas, Escuela Abierta de Poesía, conferencias y presentaciones en diversos espacios. El festival se realizará del 9 al 14 de septiembre. La Universidad Autónoma de Occidente se une a este con diversos eventos en sus instalaciones; entre ellos lanzamiento del libro ‘Espacios habitables’ de la poeta Daniela Prado, el recital internacional con los escritores Abderrahmán El Fathi, de Marruecos; Andrés Neuman, de Argentina; y Hugo Jamioy Juagibioy, de Colombia, además del lanzamiento libro-álbum ‘Luto en Sepia’ de Humberto Jarrín Ballesteros.

La 'Semana de la movilidad saludable, sostenible y segura' de Pasto

Pasto se alista para la 'Semana de la movilidad saludable, sostenible y segura 2019' que se realizará del 23 al 29 de septiembre. Es organizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto y, tiene el objetivo de promover el uso del Sistema Estratégico de Transporte Público, la bicicleta,además de sensibilizar a la ciudadanía sobre las normas tránsito y el respeto por el ambiente.



Se espera que durante esta semana se fortalezcan las campañas de seguridad vial y se incentive la cultura ciudadana, entre otros temas. Entre las actividades a realizar se encuentran el Día sin Carro y sin Moto, programado para el miércoles 25 de septiembre. Pero será voluntario.



También se realizará el concurso de fotografía ‘Mejor en bici’, cuyo fin es destacar las buenas prácticas de los ciclistas en el municipio.



“Tendremos ciclopaseos, caminatas, capacitaciones a conductores y demás actores viales, campañas para promover el uso de la bicicleta y la seguridad vial, instalación de biciparqueaderos, aulas itinerantes por parte de Avante, entrega de plantas ornamentales y además la integración de varias instituciones que ubicarán sus puntos de información en la Plaza de Nariño”, señaló el secretario de Tránsito de Pasto, Luis Alfredo Burbano.

Llega la 'Semana de la movilidad' a la capital nariñense. Foto: Alcaldía de Pasto

Buscan mejorar la reproducción del ganado con estudio genético

El desempeño reproductivo del ganado raza Holstein en Nariño no es el esperado. Por ello, la investigadora Yohana Melissa Eraso, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), busca entender este fenómeno, identificando genes que puedan estar asociados con el desempeño de variables reproductivas, mediante el análisis del genoma de animales de dicha raza.



A pesar de que el genoma de cada uno de los animales de una misma especie pudiera resultar casi idéntico, no todos son iguales; son esas variaciones las que determinan diferencias físicas, fisiológicas, metabólicas y también de respuestas a factores del medioambiente.



Su aporte es fundamental porque la producción de leche es el renglón más importante de la economía del departamento. La mayoría de los 64 municipios de Nariño son de vocación ganadera y se considera a Pasto, Pupiales y Guachucal como los distritos lecheros más relevantes de la región.



Según datos de 2017 de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño (Sagan), en Nariño existen 42.126 predios dedicados a la producción ganadera, los cuales producen alrededor de 910.000 litros diarios.



Según diferentes investigaciones relacionadas con estos caracteres, existen genes antagónicos, lo que significa que cuanta más leche produzca el animal, más dificultades presentará para preñarse.



En Nariño el 80 por ciento de los bovinos es de raza Holstein, lo que la convierte en la predominante en la región para producción lechera.



Por la importancia de la actividad lechera en el departamento es necesario aplicar estas evaluaciones, para mejorar la precisión de la selección de animales con fines productivos.

Se aspira a mejorar el desempeño reproductivo del ganado raza Holstein en Nariño. Foto: Universidad Nacional de Colombia

Participe en seminario sobre gestión de riesgo en salud

La Universidad del Valle promueve el seminario ‘Gestión de riesgo en salud para la seguridad en el paciente’, el 19 de septiembre, de 4 de la tarde a 8 de la noche.



Se realizará en una sola jornada que tendrá una duración de cuatro horas y se llevarán a cabo conferencias magistrales por parte del invitado especial: el profesor del departamento de Gestión y Políticas de Salud en la Universidad Internacional de la Florida, Alejandro Arrieta.



Se contará con el apoyo de los docentes de la Universidad del Valle María Fernanda Tobar y Astolfo L .Franco H.



Al inicio se harán un cuestionario previo que permitirá conocer los conocimientos de los asistentes y al finalizar la jornada, un segundo cuestionario será la herramienta para conocer los logros del curso. No obstante, los organizadores aclararon que estas evaluaciones no son para aprobar el curso.



Las inscripciones se llevarán a cabo en la Escuela de Salud Pública, de la Universidad del Valle, oficina de Extensión y Proyección Social. Está ubicada en el edificio 118 de la sede del alma máter, en el barrio San Fernando. Más informes en la línea telefónica 321 2100 ext. 7160. La inversión es de 100.000 pesos.



