Construcción en Cali se tropieza con polémica por lo alto

La Administración Municipal, Gobernación del Valle y gremios preparan un pronunciamiento sobre lo que han calificado para Cali como “el riesgo de quedarse estancada y sin crecimiento urbanístico por restricciones de la Fuerza Aérea Colombiana”.



La FAC no se pronuncia pero sus voceros han dicho que no son todos los trámites de la ciudad.

Lo anterior a raíz de que el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali rechazara, por segunda vez, un incidente de nulidad interpuesto por la suspensión de licencias de construcción en inmediaciones a la Base Aérea.



El Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Colombiana y el Comando Aéreo de Combate No. 7 habían interpuesto una Acción Popular para limitar construcciones en altura, en el área de aproximación a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.



Lo que se ha percibido en el Concejo y la Alcaldía es la preocupación por el estancamiento del desarrollo urbanístico en toda la ciudad y hasta como eso podría afectar el empleo.



Sin embargo, desde la Base Aérea se ha reiterado que la Acción Popular no es para limitar construcciones en toda la ciudad, sino en el área de aproximación a la Escuela. El proceso no se ha cerrado. El Tribunal Administrativo del Valle dirá si se levanta la medida cautelar, es decir, de prohibición o suspensión de licencias de construcción.



En el Concejo, la directora de Planeación Municipal, Elena Londoño, dijo que MinDefensa “está acabando con nuestro ordenamiento territorial y hay inseguridad jurídica absoluta, sin tener ellos en cuenta que es la construcción la que genera mayor empleo en Cali. Con lo que pasó con Base Aérea, el POT quedó valiendo nada”.