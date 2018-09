Consternación por asesinato en Cauca de futbolista del Orsomarso

El jugador Léyder Ortiz Palacios, del Orsomarso, murió apuñalado en la madrugada de este domingo 30 de septiembre, en Guachené, en el norte del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, el volante, quien era el menor de seis hermanos, fue asesinado cuando intentó disipar una riña en esta localidad.



Sus padres, Dioselina Palacios y Léyder Ortiz, pidieron a las autoridades esclarecer el caso y capturar a los responsables.



La junta directiva del Orsomarso SC Palmira, el cuerpo técnico y jugadores lamentaron y repudiaron lo ocurrido. "Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento", manifestaron en un comunicado.



La hermana del jugador Adelaida Ortiz, dijo que las autoridades no le dieron suficiente información y que habría muerto desangrado por causa de la lesión en uno de sus ojos.



”Era muy buen hijo y hermano, no se metía con nadie. Todos sus sobrinos lo querían porque era muy cariñoso con todos”, dijo la hermana.



Ortiz Palacios tenía 21 años y había llegado a Orsomarso a finales de la temporada 2016. En el actual torneo Águila era titular en el conjunto que dirige José Gabriel Sangiovanni. Se le reconocía como un jugador muy dinámico en marca y con facilidad para manejar la pelota.



El club palmirano, que ya no tiene opción de avanzar a la siguiente ronda del torneo, expresó las condolencias a sus familiares a través de un sentido mensaje.



MARCO GARCÉS DE FÚTBOLRED

CALI