Empresario de Maluma y Marc Anthony y sus proyectos sociales y culturales en Cali

El preciso momento en que sus padres lo embarcaron en un avión rumbo a los Estados Unidos, fue el instante en el que Henry Cárdenas sintió que su vida cambió por completo.



Con 17 años y salir de su natal Siloé, un sector de ladera de Cali donde la violencia y la pobreza se eclipsan con la esperanza y las ganas de salir adelante, rumbo a los Estados Unidos hacia un futuro incierto, le resultó impactante y retador.



Hoy en día considera ese viaje en la desaparecida aerolínea Aerocondor como su “mayor regalo” que la vida le dio y con el cual pudo estudiar, trabajar y formar su propio imperio y ser uno de los referentes de la industria de la música en el mundo.



“Cursé mis estudios en Chicago. Me gradué en una maestría en la Administración de Empresas. Después trabajé para los gobiernos federales, el departamento de Comercio de los Estados Unidos como consultor financiero. En 1985 ingresé en la música, hice mi compañía y hasta el día de hoy es la compañía número uno de entretenimiento latino en los Estados Unidos”, cuenta el reconocido empresario que ha estado detrás de las exitosas giras de Maluma, Marc Anthony, Bad Bunny, entre otros artistas.

El empresario también trabaja con artistas como Bad Bunny. Foto: coliseomedplus.com / AFP

En el país norteamericano recuerda que armaba fiestas de Dj para sus amigos y compañeros. Luego de varios años ya hacía multitudinarios conciertos con nóminas de lujo que incluían emblemáticos artistas como Eddie Palmieri, Julio iglesias, Celia Cruz, entre otros.



Más adelante creó CMN, con la cual promueve giras de grandes artistas por el mundo.

De nuevo a sus orígenes

Aunque Cárdenas viaja de manera continua a su natal Cali, en esta ocasión, su visita a la capital del Valle del Cauca tiene un tinte especial: mirar diversos proyectos culturales, sociales y artísticos que se desarrollan en la ciudad.

Henry Cárdenas también estuvo acompañado con líderes y aliados, como ProPacífico. Foto: Catalina Balanta

Para ello, llegó de la mano de Maestro Cares Foundation, su fundación que tiene como socio principal a su gran amigo Marc Anthony y con la cual busca reconocer y exaltar el talento y el trabajo social de la comuna 20.



“A través de la fundación buscamos dar apoyo a la cultura puede ser música, baile, poesía, escritura. Voy a ver los talentos y de ahí decidiremos cómo los podemos apoyar, teniendo en cuenta que es un proyecto a largo plazo. O sea, hoy (18 de noviembre) no venimos a descubrir un artista, ojalá que sea así, pero esto es en varias etapas. Así que estamos dispuestos a largo plazo a colaborar con estos talentos de Siloé y de todos los talentos que están vulnerables en este momento, no solamente en Siloé, sino en toda Latinoamérica”, comenta Cárdenas.

Henry Cárdenas estuvo en Siloé, donde conoció algunos proyectos artísticos y culturales. Foto: Catalina Balanta

Para ello, cuenta con el respaldo de entidades como Compromiso Valle.



“Desde hoy trabajaremos juntos en este camino de la creación de oportunidades desde el fortalecimiento de los liderazgos, los talentos y los emprendimientos en los territorios. Sin duda la presencia de Henry es inspiradora para todas las personas que participan en Compromiso Valle. Su historia de vida es fascinante y nos muestra que sí es posible alcanzar grandes metas si existe trabajo duro y un propósito común”, destacó afirmó María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, entidad que lidera Compromiso Valle.



Marc Anthony: cómplice, socio y amigo

Cuenta que conoció al Marc Anthony en los años 90 en Nueva York, ciudad que Cárdenas consideraba su segunda plaza de importancia, seguida de Chicago, donde residía.

“Lo conocí en la oficina de Ralph Mercado, uno de los pioneros en la industria de la salsa, que trabajó con Celia Cruz, Tito Nieves y otros que ya no están aquí. Hice un festival con él y en la oficina conocí a Marc Anthony. Me fui a vivir a su casa porque no tenía apartamento, y de ahí me empezó a colaborar, me ayudaba a pasar publicidad para mis eventos, a vender boletos, incluso, a vender licor en las barras. Y así llevamos una amistad de más de 35 años”, cuenta el empresario caleño.



Ambos crearon Maestro Cares, la fundación que tiene como visión ayudar a la niñez de Latinoamérica a través de la construcción de establecimientos como escuelas, hospitales, centros jubilatorios, entre otros lugares.



“Lo que acabamos de hacer hoy aquí en Cali (viernes 17 de noviembre) es inaugurar una universidad para gente discapacitada en el distrito de Aguablanca. También estuvimos en Casita de Belén, un orfanato que funciona desde 1952 y lo construimos nuevo”, destaca.

La fundación de Cárdenas apoyó la primera universidad para personas con discapacidad, liderada por Jeison Aristizábal. Foto: Santiago Saldarriaga /Archivo/ El Tiempo

Más allá de su visita a la capital del Valle del Cauca, Cárdenas también llega para dar un mensaje de positivismo, esperanza y emprendimiento para salir adelante pese a los difíciles momentos.



“Yo lo pude hacer así que las demás personas lo pueden hacer también. Sí se puede, sí se puede con ciertos elementos que tú desarrollas en la vida, como tener buena disciplina y tener un objetivo fijo. Y lo que siempre se lleva en mi vida es la perseverancia, es decir, nunca me doy por vencido. Cuando quiero algo, voy y lo busco. Eso conlleva trabajo y disciplina”, afirma.



En cuanto a proyectos musicales, Cárdenas cuenta que en estos momentos se encuentran en la parte final de la gira de Marc Anthony en México.



“También estamos con la gira de Luis Miguel por todo el mundo. También estamos con Ana Gabriel, Christian Nodal y Maluma. Siempre estamos ocupados, gracias a Dios, y el año entrante estaremos más ocupados y enfocados en seguir nuestros sueños: ser os más grandes y mantenernos en ese puesto”, finaliza.

