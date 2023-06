Este sábado 3 de junio se realiza la marcha 'Unidos por la vida'. Sus promotores señalaron que se trata de una convocatoria anual "para defender la vida de los que no tienen voz ni derechos en la sociedad actual".

Se trata de una movilización contra el aborto.



De acuerdo con Gustavo Zuluaga y Yohany Giraldo, misioneros católicos que desde hace 17 años están al servicio de la comunidad, "cada año se marcha y se ayuda a organizar la defensa por la vida desde la fecundación".



"Si usted aborta, no pasa absolutamente nada, incluso bajo la sentencia de la Corte Constitucional C-055 de 2022, es legal abortar hasta las 24 semanas de embarazo, cuando ya el feto esta casi completamente desarrollado, su corazón ya late y el bebé ya siente las emociones de su madre", indicó.



Y añadió: "El ser humano está llamado a la vida y en la vida debe prestarse para hacer el plan maravilloso de Dios".



Incluso hay personas que apoyan el aborto con la excusa de que “no hay que traer personas a sufrir”.



"Frente a esto yo digo que no es necesario el aborto, simplemente se debe garantizar el respeto a la vida y lo digo con mucho conocimiento del caso porque soy padre adoptante y hoy soy padre gracias a que hace 14 años, una mujer valiente le dijo sí a la vida y me permitió tener a mi primera hija Ana Isabel, que alegra nuestro hogar y hoy nos hace infinitamente felices a mi y a mi esposa", anotó.

"Tengo nueve sobrinos. Son niños que día a día me inspiran y me hacen muy feliz. No podemos permitir que el vientre materno que debe ser el lugar más seguro para cualquier ser humano, se vuelva un cementerio. Las mujeres no deben abortar, es un asesinato y la vida científicamente si empieza desde la fecundación", manifestó Yohany Giraldo.



Sostuvo: "La maternidad es la consecuencia de un acto y no debemos excusarnos bajo una 'maternidad deseada'. Simplemente como adultos funcionales, estamos obligados a responder por las consecuencias de cada acto".



La movilización se llevará a cabo desde el parque Las Banderas, a partir de las 10 a. m.



El recorrido seguirá por la calle Quinta, luego tomará la carrera 10 y después, la calle 9 hasta finalizar en la la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali.



CALI