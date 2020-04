Congresistas, gremios y autoridades lanzan SOS por covid-19 en Valle

Después de analizar la información presentada por los gobernantes locales, entre ellos, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, funcionarios de las alcaldías de Cali y Buenaventura, gremios con congresistas del bloque parlamentario regional solicitaron su concurso y el del Gobierno en pleno, para atender los requerimientos de los vallecaucanos con un plan de contingencia especial en la región. "Somos el segundo con el mayor número de contagiados en el país", dicen en un comunicado.

Señalaron la necesidad de responder de manera oportuna a las necesidades en salud y de alimentación para diferentes grupos poblacionales que permitan que la

situación de aislamiento social se continúe desarrollando con éxito:



"Los gobiernos territoriales están invertiendo recursos propios para coadyuvar a la contención de la propagación del virus, que para el caso de la Gobernación del Valle asciende a 150.000 millones de pesos, aproximadamente. Así que, vemos con preocupación que el flujo de inversión -en el corto plazo- no será posible continuarlo de manera indefinida. Por lo anterior, solicitamos el apoyo del Gobierno nacional para que sean definidos y girados los recursos en la mayor brevedad a la Gobernación y a las Alcaldías para atender de manera oportuna la alimentación de la población más vulnerable de nuestro departamento".



Ta,mbién dicen: "Las proyecciones a tres meses, en el Valle del Cauca, indican una población de 22.400 pacientes sintomáticos, de los cuales 3.360 aproximadamente, requerirían hospitalización y de ellos 1.800 entrarían a cuidado crítico. La red de salud trabaja incansablemente para poder responder a este enorme reto, pero para ello necesita del giro oportuno de recursos, que permita contar con la capacidad instalada de camas de hospitalización, de cuidados intensivos, respiradores y pruebas rápidas, entre otros. Solicitamos a usted Señor Presidente, la asignación de los recursos necesarios para poder cumplir con la atención de la población del Valle".



A su vez indicaron: "Siendo el Valle del Cauca el departamento que acoge población del Suroccidente del país y del departamento del Chocó, en el caso de recibir la responsabilidad de la atención de la población de los hermanos del Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo, se haría necesario que dicha responsabilidad contenga los recursos necesarios para la atención de dichos compatriotas".



En otro de los puntos dicen que como es de su conocimiento, el distrito de Buenaventura presenta condiciones económicas y sociales que lo hacen merecedor de una atención especial por parte de la nación. "Solicitamos que en esta coyuntura se atienda a Buenaventura con un Plan Estratégico Especial, toda vez, que presenta deficiencias en el suministro de agua potable y en la seguridad alimentaria;

no cuenta con unidades de cuidado intensivo con sus correspondientes equipamientos especializados, elementos de bioseguridad, ni la cantidad de pruebas suficientes que permitan una detección temprana de los contagiados".



Señalan, además, que para afrontar esta inesperada situación, se hace necesario que las medidas sean de aplicación inmediata en los territorios, es decir, que los gobernantes locales cuenten con el respaldo económico y jurídico oportuno y contundente que les permita actuar con prontitud en la adquisición de bienes y servicios urgentes para atender la población. Sobre el particular, llama la atención la reciente disposición de adquirir dichos bienes y servicios a través de Colombia

Compra Eficiente, que según los mandatarios locales, los procesos contractuales tomarían el triple del tiempo en ejecutarse. Invitamos a un análisis y revisión de la medida adoptada para que la solución no resulte ser contraria a la celeridad que demandan las necesidades actuales de todos los colombianos, en especial, los más vulnerables..



CALI