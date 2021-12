El senador Wilson Arias, el líder social Alfredo Mondragón y la representante de los consejos municipales de Juventud, Mariana Simonds temen lo que consideran podría llegar a ser una 'masacre ambiental' al referirse al impacto de licencias ambientales a multinacionales para la explotación de oro, plata, platino, arena, gravas de río, entre otros.

Se suman a la polémica y a la preocupación del alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía sobre la posición de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), autoridad que tiene competencia en el departamento para dar licencias ambientales en la región.



Según el mandatario, "la CVC es flexible frente a un problema tan grave como es la minería en nuestro municipio".



Mejía agregó que el director de la CVC, Marco Antonio Suárez, "deja abierta completamente la posibilidad de que aquí haya minería y se empiece a explotar".



Incluso, afirmó que la CVC está mintiendo y que la entidad ambiental no estaría protegiendo los recursos hídricos de Calima El Darién y Riofrío.



Según el senador Arias, "serían al menos nueve los congresistas del Valle que desde hace varios meses están presionando al Ministerio de Ambiente para que se permita la sustracción general de determinadas zonas (nueve en total), entre ellas, las inmediaciones del lago Calima, lo que traería graves afectaciones ambientales para sus habitantes".



El senador del Polo rechazó que para entregar este negocio a las multinacionales, los congresistas buscan reclamar cambiar la Ley 2 de 1959, que protege las zonas de reserva forestal del municipio.



Arias también dijo que la actividad minera en esta zona generaría daños ambientales en la zona de amortización de la Serranía la Cerbatana e iría hasta el Bajo Cauca – Pacífica, pues ahí es la desembocadura de su cauce.



"Sin mencionar que en los polígonos mineros implicados hacen presencia 286 familias y la comunidad indígena embera", sostuvo.



“En la misma zona hay otras 12 solicitudes de títulos mineros que podrían perjudicar el área delimitada de la Reserva Nacional Forestal del Pacífico y 17 municipios del Valle del Cauca. Sobre tres de estas solicitudes fue que la Agencia Nacional de Minería (ANM) convocó a audiencia de participación de terceros el pasado 18 de diciembre, la cual fue suspendida en esa misma fecha”, explicó Arias.



Arias, Mondragón y Simonds explicaron que en la actualidad no hay concesiones mineras, y las solicitudes se encuentran en fase de exploración y evaluación técnica de la propuesta (puede durar hasta 11 años e incluye participación ciudadana, exploración del manejo ambiental e idoneidad laboral). Las fases que siguen son: evaluación de capacidad económica del proponente y evaluación jurídica, antes de la concesión del título.



Arias hizo un llamado al Gobierno para que se protejan estas zonas del ‘negocio de la minería’ y convocó a concejos y entes municipales de Calima El Darién a seguir defendiendo los derechos humanos y el territorio.



“El compromiso de la Gobernación del Valle, el Gobierno Nacional y la ANM debe estar enfocado en proteger la biodiversidad del departamento, su sostenibilidad ambiental y el acceso al agua para las comunidades. En aras del desarrollo económico de la región no pueden sacrificar los derechos colectivos de la población. Invito a mantener y gestionar procesos organizativos en los territorios y a nivel nacional para detener esta afrenta”, concluyó.

¿Qué responden en la CVC?

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que no habrá afectación a ecosistemas estratégicos de tipo lagunar o de páramo en el Valle del Cauca, específicamente, en jurisdicción del municipio de Calima El Darién, como el lago Calima y el páramo del Duende.



Estas reservas naturales y que atraen turismo se encuentran también en territorios de Riofrío y Trujillo, como han denunciado algunas personas, entre ellos el alcalde de Calima El Darién.



Según la CVC, "tras los rumores, se adelantó una investigación y se recopilaron datos del sitio web de la Agencia Nacional de Minería (ANM), con el fin de determinar si existen solicitudes de concesiones mineras u otorgamientos de títulos mineros de manos de dicho organismo nacional, pues ninguna persona ha radicado alguna solicitud de trámite de licencia ambiental para explotación ante la autoridad ambiental vallecaucana".



La autoridad ambiental señaló que en Calima El Darién actualmente "se sobreponen 12 solicitudes de títulos mineros, de las cuales tres son las que la ANM convocó a una audiencia de participación de terceros dentro del trámite de las propuestas de contratos de concesión No. OG2-094510, OG2-094210 y QIU-15401. Dicha audiencia se convocó para el pasado 18 de diciembre en esa localidad y fue suspendida por la ANM, mediante el Auto 229 de 2021".



La CVC agregó que el titulo minero QIU-15401 se tramitó para los minerales grava y arena de río, en un área de 3,44 hectáreas. Los títulos OG2-094510 y el OG-094210 se solicitaron para "minerales de oro y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, minerales de platino (incluye platino, paladio, rutenio, rodio, osmio) y sus concentrados", en un área de 1961,8 hectáreas cada uno.



Parte de los títulos mineros se encuentran en el área delimitada por la Ley 2 de 1959, es decir, sobre la Reserva Nacional Forestal del Pacífico, la cual no hace parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas (Sinap). Para poder hacer el trámite de licenciamiento, los solicitantes deberán requerir una sustracción de área sobre dicha reserva ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



La CVC resaltó que "se están adelantando las gestiones pertinentes para adelantar el trámite y surtir la ruta de declaratoria para una nueva área protegida del orden regional en el municipio de Calima Darién, sobre la serranía de la Cerbatana, con el fin de proteger la cabecera hídrica del municipio".



Adicionalmente, mediante el convenio 164 de 2021, se está realizando la ampliación del Parque Natural Regional Páramo del Duende y la actualización del plan de manejo de esta área protegida, elaborado en el año 2016.



También se precisó que "en el marco de sus funciones de control y vigilancia de las áreas protegidas del departamento, la CVC realiza expediciones al interior del Duende, como la adelantada el pasado noviembre, donde se pudo constatar que se mantiene el nivel de preservación del ecosistema de páramo, donde nacen los ríos Calima y Riofrío".



