Cuando el carro, en el que se moviliza el futbolista español Iago Falque, salió de la sede deportiva del América se produjeron unos disparos que impactaron una de las ventanillas.



De acuerdo con el reporte preliminar, no hay heridos. Conductor dice que pudo ser un intento de atraco.

La información divulgada por WinSports indica que la camioneta del volante creativo Iago Falque salió del complejo deportivo en Cascajal, en la carretera que lleva de Jamundí hasta Cali.

Facebook Twitter Linkedin

En el carro no iba el futbolista Iago Falque. Foto: Archivo particular

El reporte conocido por a través de redes sociales y medios indica que serían dos impactos en el vehículo.



El futbolista, de 33 años, no se encontraba al interior de la camioneta al momento del atentado.



Ell conductor del mismo pudo salir ileso del incidente.



Autoridades indicaron que se trata de precisar si el conductor aceleró para eludir a quienes, al parecer, se movilizaban en moto.



Los impactos dieron en la ventanilla trasera del carro.



(Le puede interesar: Estas son las propuestas en movilidad y ambiente de candidatos a alcaldía de Cali)

La Policía de Cali , confirmaron que hombres armados atacaron el vehículo del jugador del America de Cali, Iago Falque en la noche de este viernes. El futbolista no se encontraba al interior de la camioneta al momento del atentado #VocesySonidos pic.twitter.com/Zoh2B9LA2G — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 19, 2023

En un video se escucha a quien sería el conductor que cuenta que iba a salir de Cascajal, no sé si me iban a robar, me dispararon, menos mal que no iba con Iago. Iba a tanquear cuando me dispararon".



(Puede leer: Cae laboratorio de drogas sintéticas y fentanilo en 'Calle del Sabor' en centro de Cali)

Facebook Twitter Linkedin

Iago Falqué Foto: Archivo

Falque sufrió en mayo pasado una fractura de tibia en una entrada del defensa Andrés Salazar, del Atletico Nacional.



Durante estos meses adelantó parte de su recuperación en España y había llegado la semana pasada para completar su recuperación en Cali.



Alexis Rodriguez, periodista de Winsport, informó que Indagando en el America sobre los disparos que impactaron el vehículo de Iago Falque la respuesta es que se confirma el incidente, pero sería un problema ajeno al futbolista.



(Además, puede leer: Duro 'toma y dame' de mensajes entre el Alcalde de Cali y la Gobernadora del Valle)

La Policía empezaba anoche a conocer el caso. No se descarta un intento de hurto u otro asunto en el que el deportista no estaría relacionado, según reporte preliminar.



Falque se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión en su tibia.

Lea más noticias de Colombia

Se posesionó el primer concejal trans en municipio del Valle