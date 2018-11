Confusa comunicación habría generado riesgo para dos aviones en vuelo

Las autoridades investigan lo sucedido el sábado 17 de noviembre, cuando un avión de la aerolínea alemana Lufthansa solicitó disponibilidad de pista a la torre de control en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, en el Valle del Cauca.

El avión A340 de esta aerolínea se habría desviado cuando iba al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, debido al cierre de esta terminal aérea por mal estado del clima.

Sin embargo, en el aire también estaba el vuelo 204 de la aerolínea Avianca que esperaba aterrizar.



En ese mismo instante se habría registrado una confusión en las comunicaciones, al parecer, porque en la torre de control del Bonilla no entendían con claridad el llamado en inglés que hizo el piloto de la aeronave europea.



"Lufthansa is not able to hold on Manga", es decir, que Lufthansa no está en capacidad para mantenerse en Manga, de acuerdo con una grabación que circula en una red social.



"Señorita, pero entienda, él no le está entendiendo lo que usted le está diciendo y estuvimos muy cerca, por favor sea más clara, porque estamos muy mal con eso... Si no le está entendiendo al señor, ponga a otra persona a que le ayude", dice el piloto de Avianca.



"Comandante, sí se le copió a la aeronave, pero desafortunadamente varias aeronaves hablaron al mismo tiempo y no se le pudo copiar la información al piloto....", se escucha en un audio.



En medio de la confusión, el piloto del vuelo de Avianca solicita a la torre de control que el avión de Lufthansa aterrice primero, teniendo en cuenta que provenía de un lugar más lejano y el consumo de combustible era mayor.



No obstante, en la misma comunicación que hace el piloto colombiano a la torre, este advierte el riesgo que ambos aviones sufrieron en el aire por no entender al piloto de Lufthansa.



La Aerocivil anunció una investigación al respecto.



CALI