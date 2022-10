La Personería Distrital de Cali confirmó la sanción de suspensión en contra de la exgerente del Área de Abasteclmiento Empresarial de Empresas Municipales de Cali (Emcali), Diana Mercedes Holguín Palacios.

(Puede leer: Manuelita, primera en el sector palmero con bonos de reducción de CO2)



Cabe recordar que Holguín Palacios es investigada por su presunta responsabilidad en violación al principio de planeación de la contratación estatal y omisión en el cumplimiento de sus funciones, al no ejecutar la orden de servicios que tenía por objeto la elaboración del informe relacionado con el Plan de manejo ambiental de la Planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) de Cañaveralejo, para el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017.



De esta manera el personero de Cali, Harold Cortés Laverde, confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Personero delegado para la vigilancia de la conducta oficial de Emcali.



Contra esta decisión de segunda instancia no cabe ningún tipo de recurso y por esto la decisión quedó en firme.



(Le recomendamos: Video: así se volcó camioneta de estacas en una caravana fúnebre en Cali)



La Personería Distrital de Cali que si al momento de la ejecución del presente fallo el funcionario ya no está en el cargo, como es el caso de la exgerente Área de Abasteclmiento Empresarial de Emcali, la sanción se convertirá en salarios de acuerdo al monto devengado para el momento de la comisión de la falta.

Más contenido de Colombia

Grupos armados matando al indígena, al negro y al de la paz: Petro

La Permanente de Ibagué tiene 500 detenidos, y tan solo le caben 80