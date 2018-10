'Conexión U' impulsa estudio universitario de bachilleres en el Valle

Estudiantes de bachillerato de escasos recurso y altas notas, pertenecientes al Valle y Norte del Cauca, podrán participar en el programa de becas que la Universidad Icesi está otorgando.Los requisitos es que los alumnos sean usuarios del servicio de gas domiciliario, Gases de Occidente y que hayan obtenido buenos resultados en las pruebas Saber Pro 11.

La iniciativa llamada Conexión U nace con el propósito de hacer que la educación superior con calidad esté al alcance de estudiantes de bajos niveles socio económicos con excelente potencial académico.



A la fecha, 55 jóvenes del Valle de Cauca y Norte del Cauca cumplieron su sueño de acceder a la educación superior y de tener una posibilidad real de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.



Un ejemplo de ello es José Helí Marín, uno de los beneficiarios de este programa que hoy es profesional en Química Farmacéutica.



Él llegó desde el barrio La Isla de Cali, con la ilusión de convertirse en un estudiante destacado en su facultad.



“Cuando vi mi nombre publicado en la página web de GdO, lloré de felicidad junto a mis padres, pues si no me ganaba la beca no tendría otra oportunidad de ser profesional porque no había logrado quedar en la Universidad del Valle”, señaló el jovenque desde el segundo semestre logró permanecer hasta el final de la carrera en el cuadro de honor de Icesi.



La beca ofrece 100 por ciento del valor de la matrícula para toda la carrera y entre otros beneficios como almuerzo diario en la cafetería de la universidad, auxilio de transporte útiles y fotocopias: equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente, por semestre, póliza contra accidentes y vivienda (Para los residentes de fuera de Cali, Gases de Occidente entregará un auxilio para vivienda de 2.5 SMMLV por semestre).

Requisitos para participar en 'Conexión U'

Los interesados en participar deben residir en una vivienda gasificada por Gases de Occidente en los municipios del Valle del Cauca y Norte del Cauca.



Haber obtenido puntaje mínimo 310 puntos en las pruebas de estado Saber 11° (pueden postularse aquellas personas que hayan presentado las pruebas en 2017 y 2018).



Ser bachiller residente en estratos 1 ó 2. Tener un ingreso familiar no mayor a 3 SMMLV. Pueden inscribirse personas entre los 16 y 22 años.



Estar interesado en estudiar una de las carreras profesionales que ofrece la Universidad Icesi.

Los estudiantes podrán hacer uso de los servicios del 'campus' universitario Foto: Archivo Particular

Las fechas de inscripción para el programa son desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre y pueden inscribirse a través de la página web de GdO: www.gdo.com.co/conexionu