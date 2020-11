Condenan a hombre que violó y dejó embarazada a hijastra adolescente

Un juez de conocimiento avaló el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, y condenó a 21 años y 5 meses, a un hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra, hoy de 13 años..



Esto ocurrió entre los años 2018 y 2019, en Riofrío, en el centro del Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, estos abusos empezaron cuando la menor era una niña de de 11 años.



Según el ente acusador, empezó con acoso, manoseos en las partes íntimas de la niña, situación que ocurrió prolongadamente, al punto de que llegó al acceso carnal, lo que provocó que la menor, posteriormente, quedara en estado de embarazo.

"Las labores de Policía judicial adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Seccional Valle del Cauca, y de la Sijin de la Policía Nacional permitieron establecer la responsabilidad del hoy sentenciado, de 30 años, por lo que la Fiscalía solicitó orden de captura en su contra, en marzo de 2019, la cual se hizo efectiva el 6 de junio de ese mismo año", indicó la Fiscalía.



En ese entonces, se le imputó cargos y en desarrollo de la audiencia preparatoria, el hoy sentenciado los aceptó por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.



En la misma sentencia, el juez determinó, además, imponerle una pena accesoria al sentenciado que le implicar quedar inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena; al mismo tiempo deberá cumplir la totalidad de la pena impuesta en centro carcelario. Contra la sentencia no se interpuso ningún tipo de recurso.



