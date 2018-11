Concejo inquieto por los recursos y calidad del MIO

La viabilidad financiera al sistema de transporte masivo MIO para 2028 tuvo varias observaciones y reparos por parte de los concejales de Cali.

En el debate del martes, en la Comisión de Presupuesto del Concejo, se expuso el proyecto de Acuerdo 088 que busca nuevos recursos a través de rentas dirigidas para el financiamiento del Sistema de Transporte.



Según Nicolás Orejuela, presidente de Metro Cali, la iniciativa del gobierno Municipal busca la creación de algunas tasas para soportar la financiación de movilidad.



Entre ellas está la contribución por servicio de garaje o zonas de estacionamientos de uso público, la modificación a la tasa por congestión o contaminación, la explotación económica por estacionamiento en vía pública y la reorientación de rentas como son impuesto de vehículos automotores - circulación y tránsito (transporte público), la participación de Cali en el impuesto de vehículos automotores y servicios de patios y tránsito.



El gobierno municipal propone llevar hasta el año 2028 un recaudo de 1 billón 416 mil millones.



Entre los concejales surgieron interrogantes ante posibles proyecciones ‘elevadas’ con algunas rentas, como el cobro de la tasa por congestión, cuando la realidad de esa contribución no ha respondido en los dos años de implementación.



Según la Ley 1753 de 2015 ó Plan Nacional de Desarrollo vigente, el Concejo dio autorización de recursos propios por 78 mil millones de pesos este año y no se ha entregado aún a los operadores. Tan solo se han desembolsado 15.237 millones, bajo los condicionantes del propio Cabildo a Metrocali.



La concejala María Grace Figueroa Ruiz dijo que la insatisfacción por el servicio que presta el MIO está vigente. Igualmente, cuestionó no haber concertado los recursos girados y mantener en caja todavía 55 mil millones de pesos. “El discurso en los tres años sigue siendo el mismo, hay que salvar el MIO, pero seguimos sin satisfacer al usuario”, señaló.



Para el concejal Roberto Rodríguez Zamudio, el Gobierno Municipal debe garantizar de qué manera compensaría la inversión en otros frentes dado todos los recursos que al 2028 se le entregarían al MIO. Puso como ejemplo los recursos de sobretasa a la gasolina, que bien podrían generarse para mantenimiento vial y desarrollar más obras.

El concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle planteó que el proyecto se convierte en una propuesta tan vital como el propio presupuesto del Municipio para la vigencia 2019. Sin embargo, indicó que el entregar los recursos de la sobretasa para el MIO, demanda un cambio para compensar la malla vial en los barrios de Cali.



Tamayo propuso un 90 por ciento de sobretasa a la gasolina para financiar el MIO y un 10 por ciento para mantenimiento de Malla Vial de Cali. Criticó el hecho de no fijar un pico placa para motocicletas que hoy superan las 600 mil en Cali.



El debate seguirá este miércoles en el Concejo.