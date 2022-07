Continúan las dificultades para los motociclistas de Cali que no han podido conseguir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Frente a la situación, que afecta a miles de conductores desde hace meses y que los llevó a manifestarse en días pasados, concejales como Richard Rivera Campo han pedido a la Alcaldía una respuesta urgente.



“Aunque sea una política de Estado, urge que el Gobierno Distrital de Cali tome medidas en conjunto con el gobierno nacional, para no afectar a quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte, pero que hoy no cuentan con el seguro Soat, lo que motiva recibir de parte de la autoridad de transporte sanciones que superan los 900 mil pesos”, propuso el cabildante.



Vea acá: Motociclistas volverán a protestar por el Soat la semana entrante

Además, el concejal Rivera instó a la secretaría de Movilidad a adoptar medidas que mitiguen el impacto que generaron en el bolsillo de los caleños las multas que les impusieron por no tener sus papeles al día. Situación que, según han expuesto, se sale de sus manos, pues hay escasez del seguro en la ciudad.



Por su parte, el presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, consideró vital, que la secretaría de Movilidad adopte planes preventivos, hasta tanto se normalice la expedición del Soat.



“Sabemos que es un tema nacional de las aseguradoras, pero las sanciones son competencia de los agentes de tránsito que deben flexibilizar las sanciones o medidas para el control del tráfico", añadió.



Lea también: Cae Pacho Machete, presunto líder de 'Los Flacos' en Eje y norte del Valle



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, incluso se refirió a la situación en su cuenta de Twitter y le pidió soluciones a sus seguidores.

Que puedo hacer como Alcalde frente a aseguradoras que no quieren vender el SOAT para motos ?

No podré no pedirlo dado que es un requisito que sirve para proteger la vida y garantizar adecuada atención en caso de daño ?

Escucho opiniones. — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) July 28, 2022

Pero el problema no es nuevo. En los últimos meses, ese documento o registro digital entró en escasez después que se compraba en locales hasta de apuestas. Pero hay aseguradoras que aseguran vender el Soat en centros comerciales o en locales.



En voz baja, el comentario es que pese al alto costo del seguro no es negocio ante la alta accidentalidad. Cali Cómo Vamos reporta 3.433 accidentes en menos de cuatro meses este año entre enero y el 9 de abril.



Además: Trágica muerte de mujer trans en carro que iba en reversa por centro de Cali



La Asociación de Moteros de Cali dice que la escasez se debe a que ya no se paga comisión por venta del seguro. Paola Sánchez, su líder, dijo que solo pudo conseguir el Soat por 600.000 pesos, o sea más de 50.000 por encima del valor.



Por ahora, se sabe que los motociclistas han convocado a una segunda jornada de protestas para la primera semana de agosto.



REDACCIÓN EL TIEMPO.

Vea más noticias de Cali

- La música será el foco del festival de literatura Oiga Mire Lea en el Valle

- Delegaciones del Mundial de Atletismo 'se tiraron' unos pasos de salsa caleña

- Adopciones en Valle, un parto de hasta 5 años: 367 niños esperan un hogar