La mesa directiva del Concejo de Cali exaltó la labor de la Fundación Social Gane en sus 14 años de labores y al doctor en ingeniería electrónica, Álvaro Ríos Poveda, inventor del brazo biónico adaptable al cuerpo humano.

Alvaro Ríos Poveda, caleño de nacimiento y bachiller del colegio Berchmans, recibió el reconocimiento por su trayectoria científica como ingeniero, experto en biónica, empresario y filántropo, líder en Innovación e Inclusión a nivel global, conferencista internacional y profesor universitario en varios países.



El Concejo destaca que "su pasión por ayudar a las personas con discapacidades, le llevó a desarrollar tecnologías biomédicas, siendo el creador de la primera Prótesis Mioeléctrica con Retroalimentación Sensorial, trabajo presentado en el Congreso Mundial de Ingeniería Biomédica en Niza, Francia 1997, considerado uno de los avances más importantes en el campo de las Prótesis de Miembro Superiores".

Por su liderazgo, compromiso y su contribución a la igualdad e inclusión de personas con discapacidad en el mundo, recibió grado Doctor Honoris Causa por la Paz en la Tercera Cumbre Mundial por la Paz

La Medalla Santiago en Grado Cruz de Oro le fue impuesta por el Vicepresidente Henry Peláez Cifuentes. "Que en el año 2021 por su liderazgo, compromiso social y su contribución a la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad en el mundo, recibió el grado de Doctor Honoris Causa por la Paz en la Tercera Cumbre Mundial por la Paz y en el año 2022 el Gobierno de Colombia lo nombra “Colombiano destacado en el exterior”, en el área de ciencia y tecnología, por su impacto de forma positiva a la comunidad, dejando en alto el nombre de Colombia en el exterior", dice el Concejo.

Ingeniero Alvaro Ríos Poveda y el concejal Henry Peláez Foto: Maria Elena Echeverry

Ríos Poveda es reconocido como el primer latinoamericano en el mundo de la Biónica y los Cyborgs, es graduado de la facultad de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana con Maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad Simón Bolívar. Y estudios de doctorado en prótesis neurales y grado de Excutive – MBA ISEAD.



Es fundador y CEO de "Human Assistive Technologies" (HAT), con sede en México, empresa orientada al desarrollo de tecnologías que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidades. Y bajo su liderazgo se desarrolló C-Hand ™, una Prótesis Biónica con Control de Gestos y Retroalimentación Sensorial, considerada una de las mejores prótesis del mundo.



Los desarrollos tecnológicos logrados, han sido reconocidos dentro del TOP10 del mundo en el sector de E-health y Smart Cities en Hack-Osaka 2021- Japón y finalista en el Global Innovation Forum 2021 (GIF2021) en Japón.



Es además miembro del capítulo Gate de la Organización Mundial de la Salud, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Ingeniería Biomédica (ABIOIN), Chairman para América de Bionics and Cyborgs de la IEEE y Miembro del comité de publicaciones de la International Federation for Medical and Biological Engineering, (IFMBE), y del IEEE Nanotechnology Council/Standards Committee (NTC/SC).

Reconocimiento para Gane

La Fundación Social Gane recibió la Medalla Santiago de Cali en Grado Cruz de Bronce, de manos del presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero.

En 14 años, la Fundación Social Gane no solo hace trabajo permanente para su fuerza de venta, sino que apoya iniciativas de ciudad región, a través de alianzas con entidades públicas y privadas

"Que en 14 años de servicio, la Fundación Social Gane, no solo hace trabajo permanente para su fuerza de venta, sino que además, apoya iniciativas de ciudad región, a través de alianzas con entidades públicas y privadas para el desarrollo de iniciativas enfocadas a la salud, la lectura y escritura, atención a mascotas, ayuda a personas en situación de discapacidad, como también en la celebración de eventos institucionales", dice el Concejo.



La Fundación Social Gane, que surge como entidad sin ánimo de lucro, en el año 2008 busca mejorar la vida de quienes conforman la fuerza de venta de la Compañía Gane, en cinco líneas estratégicas: salud, educación, vivienda, cultura, recreación y atención a la familia, logrando atender más de un millón de personas.



En educación, esa entidad orienta el trabajo hacia la preparación de jóvenes y adultos en competencias para incorporarse en el mundo laboral y fortalecer sus habilidades personales.



Oferta programas de salud integral para la familia de quienes conforman la fuerza de venta. En atención a la primera infancia e infancia, el programa oferta servicios desde el periodo de gestación, hasta los cuatro años de vida del menor y en adelante se ofrece educación formal hasta los 12 años.



En Vivienda el enfoque está en generar auxilios para vivienda nueva, usada y adecuación y reparaciones. En deporte y recreación, estimulamos las fechas especiales en familia.

