Cali ya tiene Plan de Desarrollo; Concejo lo acaba de aprobar

El acuerdo 011 que contiene el Plan de Desarrollo de Cali es un hecho. La capital del Valle del Cauca ya tiene una 'bitácora de vuelo' para el cuatrenio del alcalde, Jorge Iván Ospina. El plan se denomina Unidos por la vida.



El carta de navegación de Cali fue aprobada en pleno por mayoría, en segundo debate, por los concejales en sesión virtual.

Los ponentes del proyecto de acuerdo son los cabildantes Tania Fernández Sánchez (Coordinadora Ponente), Carlos Hernando Pinilla Malo y María Isabel Moreno Salazar.



El texto fue concertado por los directores de Planeación, Roy Alejandro Barreras Cortés; de Hacienda Fulvio Leonardo Soto y de Jurídica María del Pilar Cano Sterling, por parte del gobierno distrital.



De acuerdo con información de la oficina de prensa del Concejo, el proyecto de acuerdo tuvo más de 100 modificaciones, adicionando y modificando el articulado, con más de 360 proposiciones que surgieron de los corporados durante el primer y segundo debate.



“Destacar la participación ciudadana de manera virtual, los aportes al campo, la calidad educativa y la lucha por disminuir la deserción estudiantil y en salud la central de comunicaciones, la política en contra de la violencia de género y la atención a la salud mental, la terminación de megaobras y el aporte a las industrias culturales y turísticas; incluimos un pacto ambiental por el agua, el aire y la política a favor de las especies animales sintientes. Hemos cumplido con un estudio arduo y nos queda empezar a trabajar y hacerle seguimiento y control político porque se lleve a cabo y se genere impacto positivo a todas las comunas del Distrito”, afirmó Tania Fernández Sánchez Coordinadora Ponente del Plan de Desarrollo.



Por su parte, Roy Alejandro Barreras, director de Planeación, agradeció a los concejales por su acompañamiento con voto favorable y al equipo de gobierno (Planeación, Jurídica y Hacienda) en la construcción del documento final. “Es un plan que quedará en la historia de Cali por la forma como se construyó con la comunidad y como se debatió en el Concejo en medio de cuarentena y pandemia. Destacó el aporte de más de 20 mil caleños y la inversión en los social, lo ambiental y la recuperación económica del Distrito, son 18 billones de pesos para invertir en los caleños, en especial los efectos del covid-19”, enfatizó Roy Alejandro Barreras Cortés, quien además advirtió que es un plan que no mide solo el crecimiento económico sino que enfoca los indicadores de vida, ambientales y sociales, especialmente las problemáticas que nos afectan.



Jesús Darío González, secretario de Gobierno de Cali, comentó “es el primer plan de desarrollo distrital, que se convierte en un reto para el gobierno y para los ciudadanos, destacar que se hizo un plan en tiempos complejos y agitados por el covid-19, que demandó mayores esfuerzos, lo que nos permite decir, que el Concejo y el Gobierno demostraron madurez incluso de la ciudadanía y finalmente hizo referencia al pluralismo y derecho a disentir, logrando una articulación al final a favor de la casa común”. González también valoró el teletrabajo que se dio desde la Administración y el Concejo, de manera especial los Ponentes Tania Fernández, Carlos Pinilla y María Isabel Moreno, para no detener el desarrollo de Cali.



En materia presupuestal, el Plan de Desarrollo pactó el presupuesto del Plan Plurianual de Inversiones en $18.1 billones con una reducción de más de $6 billones, $4 billones que se iban a captar del sector educativo por recaudó del sector privado y casi 1 billón de pesos que se iban a transferir al Fesde, el billón restante, en diferentes organismos



El tren de cercanías; el búnker de la Fiscalía, la Cárcel Distrital, la Casa para la vida de la población LGTBI y los proyectos centro de prevención de zoonosis y centro del bienestar animal que pasaron a reflejarse en la política pública de bienestar animal, ya no serán proyectos movilizadores en el Plan de Desarrollo, Cali unidos por la vida.



En cuanto de reactivación económica, el Plan de Desarrollo de Cali aumentó sus programas, destacándose los alivios para servicios públicos se aportará alrededor de 15 mil millones, $150 mil millones irán a apoyar 4600 unidades productivas; $10 mil millones se destinarán al fondo operacional para sectores desarrollo económico, cultura y turismo. Y se dará ampliación en el pago de impuestos municipales.



Lo que sigue es que el Concejo de Cali tendrá cinco días para enviar a revisión y sanción del Alcalde el proyecto de acuerdo 011.



