Concejo de Cali aprobó cobros adicionales en zonas de parqueo

Tres meses tendrá la Alcaldía de Cali pára establecer las zonas de parqueos en espacios públicos de la ciudad, dentro de las 12 zonas llamadas de estacionamiento regulado (ZER). Así quedó aprobado en el segundo debate del proyecto de Acuerdo 088 por parte del Concejo de Cali, con 14 votos a favor y 6 en contra, medida que generó malestar y aumentó las dudas de gremios como las asociaciones de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia), de Establecimientos Nocturnos de Diversión (Asonod) y de la Colombiana Industria Gastronómica (Acodrés), pues implica un cobro adicional. Así mismo, la Alcaldía tendrá que informar y establecer en seis meses cómo se hará el cobro de tarifas de los parqueaderos en centros comerciales o zonas de establecimientos de uso público.

Carlos Hernán Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia, ha manifestado su inconformidad por el cobro adicional en parqueaderos entre 597 y 1.200 pesos.



Estos cobros son parte de las rentas o recursos que la Administración espera para inyectar al sistema del Masivo Integrado de Occidente (MIO). La Alcaldía aspira a reunir 1,4 billones de pesos para el MIO.



En el Concejo de Cali también se puso en discusión la propuesta de un día con el pico y placa, pero de 6 de la mañana a 8 de la noche.



No obstante, el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, dijo que esta propuesta es objeto de evaluación por parte de la Alcaldía y aún no hay una decisión.



El pico y placa rige de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche para vehículos particulares.



El Observatorio del Ciclista y del Peatón de la Universidad del Valle indicó que la Alcaldía debe ofrecer un buen servicio de transporte público, opinión similar a la que ha planteado meses antes, el investigador Ciro Jaramillo, del Grupo de Investigación en Transporte, Tránsito y Vías del mismo ente universitario.



En el gremio de los taxistas la propuesta les genera muchas dudas porque sería un día sin vehículo.



Esta propuesta se discutió, aunque no fue parte del proyecto de Acuerdo 088 de la Alcaldía para que el MIO reciba más recursos.



Una de esas fuentes es la tasa por congestión o contaminación, es decir, aquella por la cual, cada conductor que quiera sacar su vehículo durante el pico y placa en todo el año paga más 2,5 millones de pesos. Con el proyecto de la tasa por congestión, que estuvo ayer en segundo debate, en el Concejo, la alcaldía de Cali aspira a recaudar 8.000 millones de pesos el año entrante por la tasa de congestión o contaminación,



Pero la idea es que el recaudo en el 2020 aumente a 25.900 millones de pesos; en el 2021 pase a 26.677 y en el 2023 a 28.302 millones.



