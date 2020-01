El Concejo de Cali hace llamado urgente por el MIOCable

Concejales están sorprendidos y, a la vez, indignados por la situación de riesgo en el funcionamiento del MIOCable, situación que fue alertada por una veeduría ciudadana y por la cual, la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión inmediata de este servicio público de movilidad en la ladera de Cali.

Es por ello que la corporación convocó, de manera urgente, a voceros de la Asociación Cable Aéreo de Manizales (Acam) -que maneja el MIOCable bajo la mira de Metrocali, ente que está a cargo del sistema MIO-, y de la Superintendencia de Transporte para un debate de control político, con miras a que se resuelvan todas las dudas que existen sobre este sistema de transporte en la ciudad.



El MIOCable es un servicio que conecta la calle Quinta con la comuna 20, conocida como Siloé.



La propuesta surgió del concejal Harvy Mosquera con respaldo de las diferentes bancadas (liberales, verdes, Colombia Justa, Polo, Colombia Renaciente, Firmes con el Chontico, Conservadores, U, Centro Democrático y Cambio Radical).



La presidente del cabildo, Audry María Toro, calificó el panorama como grave para el MIO que no pasa por un buen momento y ahora más, pues el MIOCable es un alimentador de los buses articulados en Cali con más de 4.500 pasajeros diarios.



El Concejo, por ahora, ha recibido informes de que se espera un repuesto que podría llegar a finales de enero, para luego tomarse otro tiempo en su instalación en el MIOCable, aspirando a que se garantice la seguridad de los usuarios, como lo recalcaron en la Superintendencia.



La Superintendencia ordenó la suspensión del servicio, ante una tutela. Fue así que se adelantó una inspección y se determinó que no había condiciones para su funcionamiento. En la medida se tuvieron en cuenta fallas en el cabletractor, corrosión e, inclusive, 1.027 hilos rotos y 279 sitios de empalme en deterioro.



Según la Superintendencia, no habrá actividades hasta que “se acredite que la prestación del servicio es segura y cumpla las condiciones de seguridad para operar”.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que se acatará la medida. “Desde ya buscaremos correctivos”, añadió.