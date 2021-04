Con reparos comenzó trámite en Concejo de Cali proyecto de impuestos

El proyecto de acuerdo No 063, que propone medidas tributarias temporales en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del covid–19, no la tendrá fácil en el Concejo de Cali. Varios concejales hicieron reparos a la iniciativa.

La coordinación de la ponencia está a cargo de los concejales Fabio Alonso Arroyave, Juan Pablo Rojas y Harvy Mosquera.



El concejal Mosquera consideró vital que se genere toda una oportunidad para aquellos inversionistas que deseen establecer empresa y generación de empleo en Cali. “Se nos anuncia un proyecto en ese sentido y es de vital importancia saber cuál sería ese enfoque, que no hace parte de la propuesta que avanza en materia de estímulos tributarios para la reactivación económica de Cali”, señaló



El proyecto propone un aumento de los descuentos de Impuesto Predial e Industria y Comercio, e incluye una propuesta para estimular la generación de empleo que no está en la iniciativa que hace trámite en el Concejo.



Por su parte, la concejal Diana Carolina Rojas afirmó que "es un sin sabor, Cali es la ciudad más atrasada en ofertar esos estímulos a la generación de empleo, pero si este no es el proyecto, simplemente quedamos a la espera de un verdadero proceso de reactivación”.



La concejal Rojas solicitó se detalle desde la Dirección de Hacienda, cuál sería el impacto del proyecto de acuerdo sobre los sectores productivos que se quieren beneficiar, qué propuestas fueron presentadas por los gremios y no quedaron en la propuesta que cursa en el Concejo, cuál sería el beneficio para la economía y el costo de asumirlas fiscalmente por parte del Distrito Especial y sobre las amnistías tributarias, cuya competencia es netamente del Legislador.



“Lo anterior, teniendo en cuenta que el 16 de abril la gobernación del Valle, dejó constancia sobre no otorgar amnistías tributarias, pero el proyecto 063 oferta un ‘papayazo’ tributario para los contribuyentes en mora”, afirmó Rojas Atehortua.



Fulvio Leonardo Soto, director de Hacienda de Cali, sostuvo que en las mesas de reactivación con los distintos gremios, se concertó el contenido del proyecto de acuerdo 063 que cursa en el Concejo.



Con relación a los descuentos que se ofertarán para el pago del impuesto de Industria y Comercio, dependerá de la evaluación de la declaración privada de cada contribuyente, acorde a los nuevos plazos del calendario tributario, modificado y socializado previamente.



"Este proyecto de acuerdo no contiene descuentos por generación de empleo, creación de empresa, generó mujer y jóvenes, o cadena de suministro. Esa es otra propuesta que se trabaja con los gremios de la producción y vendría al Concejo en el mes de mayo. Las exoneraciones podrían ser hasta 10 años”, agregó Soto.



El Concejal Richard Rivera solicitó que el descuento del 15% en el pago del Impuesto Predial se modifique más allá del 30 de abril de 2021 para generar mayor oportunidad a los propietarios de bienes inmuebles.



Además, la concejal Alexandra Hernández consideró pertinente ofertar estímulos para los contribuyentes que a pesar de la pandemia, pagaron a tiempo sus tributos en el año 2020. “Pero más allá de estos estímulos, se hace necesario que en el proyecto de acuerdo en curso el 063, se incluya descuentos a aquellas obligaciones no tributarias como son sanciones, comparendos y otros”, señaló Hernández.



Finalmente, el concejal Henry Peláez expresó que en el caso de las facilidades para el pago del Impuesto de Industria y Comercio se tendría que pensar en que esos beneficios se darían para el año 2022 y no para el año que avanza 2021. Peláez Cifuentes propuso que los beneficios para el pago del ICA se mantengan en el tiempo y para ello sería necesario modificar el Estatuto Tributario, para cubrir a más comerciantes.



