Piden que reactivación en Cali no quede en manos de los 'gota a gota'

"Durante la cuarentena, los comerciantes informales o vendedores ambulantes se gastaron sus ahorros. Pero ahora con la convocatoria a abrir varios sectores, muchos tendrán que acudir a los prestamistas que se conocen como los ‘gota a gota’, que no les piden sino el compromiso de paga a diario reactivando el lavado de dinero y aumentando los problemas de seguridad del Distrito Especial”, advierte el Roberto Rodríguez Zamudio, primer Vicepresidente del Concejo de Cali.



Rodríguez le solicitó a las autoridades distritales ayudar a los comerciantes informales a través del otorgamiento de capital semilla para que estos no queden en manos de particulares. Se estima que en Cali hay cerca de 10 mil comerciantes o vendedores ambulantes.



El concejal agregó que la reactivación económica "será lenta y las ventas no serán iguales pues el desempleo merma la capacidad adquisitiva de las personas" y por eso los comerciantes deben cuidarse "de caer en promesas por parte de los llamados ‘gota a gota’ porque al final del día serán muchos los comerciantes endeudados y sin como pagar a esas bandas criminales que están detrás de los prestamistas".



Por su parte, el concejal Carlos Pinilla aseveró que los problemas de inseguridad en Cali están relacionados con "las empresas del microtráfico que está asociado al presta diario o 'gota a gota' que no descansa".



Pinilla solicitó medidas más efectivas. “Seguramente superada la emergencia sanitaria, tendremos aumento en los homicidios por diversas causas, entre ellos ajuste de cuentas e intolerancia”.



El concejal Harvy Mosquera afirmó que "no necesitamos de más medidas, sino de autoridad, que no se ve en las calles salvo algunos retenes específicos".



Cali