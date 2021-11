Concejala: profesor  acosa alumnas cuando pide que no usen minifalda

En una sesión del Concejo del Distrito de Cali, Ana Leidy Erazo Ruiz dejo constancia sobre el presunto acoso sexual por parte de un docente en una Institución Educativa de la ciudad.



Hasta ahora, no se conocen pronunciamientos de las autoridades educativas o del colegio ni del profesor.



( Lea en contexto: Concejala de Cali denuncia que la acosaron cuando practicaba deporte )

De acuerdo con Erazo Ruiz, “en un video difundido por redes se puede ver como este señor en una de sus clases les dice a las estudiantes que es normal que todos los hombres miren las piernas de las mujeres y les exige por ello no utilizar minifalda”.



Ella considera que las jóvenes no tienen ningún tipo de garantías, por el contrario, les toca seguir recibiendo clases y acoso por parte del profesor.



“Sabemos que por petición y presión de los padres de familia, la Secretaría de Educación realizó una visita a la Institución donde se desconocen por completo las actas de dicha visita. Queremos saber qué pasó en esa visita y qué acciones van a tomar para que este tipo de situaciones no se sigan generando en los colegios”, requirió Erazo.



( Lea en contexto: Vagón rosado en MÍO de Cali para frenar el acoso contra mujeres )

Un video difundido en redes, que empieza con el saludo de 'Hola, besties', señala que el docente "en los últimos días ha venido dejándonos ver lo machista que es y el pensamiento tan retrograda que tiene".



"Todos los hombres, incluyéndome yo, miramos las piernas...como profesor o miro clases o miro piernas..como profesor director del curso necesito que nadie, ninguna de las muchachas, venga con minifalda". dice en el documento, que ha sido editado.

Facebook Twitter Linkedin

Ana Leidy Erazo Ruiz Foto: Ana Leidy Erazo Ruiz

Para la concejala, “no es posible que después de conocer este video no se tomen medidas y, por el contrario, centren la atención en la forma cómo los estudiantes intentan expulsar al profesor de la Institución. Es aún más indignante que después de todo el señor continúe dando clases".



Anotó que “desde esta curul que lidera la campaña Cali Sin Acoso no podemos seguir permitiendo este tipo de situaciones. Exigimos a la Secretaría de Educación que atienda como es debido las denuncias y que garantice que no recaiga ninguna responsabilidad y castigo sobre las y los estudiantes que protestaban por una justa causa. No podemos seguir siendo una sociedad que inculpe y revictimice a las víctimas”.

Lea más noticias de Colombia

El abrebocas de la Feria de Cali 2021 sonará a ritmo de salsa