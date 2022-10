Un nuevo choque en redes sociales se generó entre la concejala Ana Erazo y el presidente de Metro Cali, Oscar Ortiz, por las variaciones de rutas y desvíos que en los últimos días se han presentado en el sistema de transporte masivo MIO.



La edil criticó el manejo y la falta de información de la entidad a la hora de ejecutar la operación del sistema.



En Twitter publicó: “Primero las personas se enteran por otros medios menos por la propia gerencia. Hay una palabra que se llama planeación y otra llamada previsión. Hoy la gente se levantó a trabajar y no había rutas alimentadoras. Terrible manejo de Metrocali”.

Precisamente para no generar traumatismos en el servicio, mientras el COT aportaba sus documentos previa solicitud nuestra con suficiente anticipación, se adelantó plan de contingencia y monitoreo desde operaciones. Se presentaron novedades menores generadas por desvios ⏭️ pic.twitter.com/sQ0BR3Bsj9 — Oscar Ortíz (@OscarOrtizCali) October 13, 2022

El dirigente de la entidad respondió al cuestionamiento de la concejala, y aseguró que sí hubo un plan de contingencia en la operación y hubo “novedades menores”.



“Precisamente para no generar traumatismos en el servicio, mientras el COT aportaba sus documentos previa solicitud nuestra con suficiente anticipación, se adelantó plan de contingencia y monitoreo desde operaciones. Se presentaron novedades menores generadas por desvíos”, publicó el directivo.



Agregó: “Y condiciones propias de movilidad de la ciudad. Dada la normalidad en la operación, nos pronunciamos con boletín de prensa @METROCALI en el marco de respetar el debido proceso, una vez al concesionario se le autorizó operar nuevamente, y con el propósito de aclarar de manera oficial la información sin generar pánico a nuestros usuarios”.



“No es cierto que no había rutas alimentadoras, la invito a que sea más responsable con sus afirmaciones. Desde el mediodía se cuenta con los 30 operativos por parte del concesionario”, finalizó Ortiz.



No es la primera vez en la que ambos han discutido en redes por el servicio del sistema. En días pasados, la concejala cuestionó la seguridad en estaciones y buses del MIO, que han sido escenarios de riñas, robos y conductas delictivas. El funcionario respondió con detalles del plan integral Vive el MIO, una apuesta integral que busca brindar seguridad en el sistema.

