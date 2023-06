Un caballo muerto tras caer desbocado por un puente y su jinete herido de gravedad, caballistas ebrios y sin control, equinos agredidos -incluso uno de ellos fue masturbado por un jinete-, incumplimiento de horarios, drogas y caballos desmayados hacen parte del caótico panorama que se vivió durante la cabalgata de la Feria de Tuluá.



Con Faustino ‘Tino’ Asprilla como imagen de este evento que buscaba romper un record Guinnes como la cabalgata más grande del mundo, se produjeron críticas y señalamientos sobre quiénes deben ser los responsables de los desmanes.



El concejal de Cali Terry Hurtado, conocido por su activismo y acciones a favor de los animales y el medio ambiente, no duda en asegurar que lo ocurrido en la cabalgata fue algo delicado, debido a que no solamente se pudieron presentar contravenciones, sino también delitos.

“Aquí pueden haber responsabilidades. Por un lado, los organizadores y el 'Tino', eventualmente, de carácter civil y penal; porque tenemos un caballo muerto y tenemos una persona gravemente herida (que ojalá no vaya a morir) y otras con afectaciones", cuestiona el edil.



Agrega que el alcalde de Tuluá también tiene una responsabilidad presuntamente civil, penal y adicionalmente tendría una presunta responsabilidad disciplinaria, porque "no tomó las medidas previas que garantizaran seguridad de los humanos, de los caballos, de los bienes de los humanos, ni tomó medidas efectivas para salvaguardar la integridad física humana ni de caballos”.



Sobre las sanciones dice que estaría en manos de los jueces que se encargarán de determinar si establecen “multas, suspensiones de su funcionamiento y eventualmente podría llegar a la prisión si avanza el proceso de orden penal”.



El concejal explica que los organizadores de los eventos tienen una responsabilidad.



“Parte de los permisos que usualmente se da en un espectáculo público están mediados y tienen como prerrequisitos una póliza civil extracontractual porque se presume que puede acontecer algún imprevisto y haber una demanda civil, por eso hay una póliza que blinda y si hay una demanda civil, pues no es el organizador directamente quien paga, sino la póliza”.

“En la cabalgata no estamos hablando de cosas que no estaban previstas, sino de las que se habían advertido, entonces con mayor razón cabría una investigación de orden civil, incluso penal, que estará en manos de las autoridades competentes resolverlo”, añade Hurtado.



Para el concejal es importante que todas las personas que resultaron afectadas durante el evento están en su derecho de interponer por ellos mismos denuncias civiles del caso, es decir: “Tienen derecho de reclamar los caballistas o cualquier persona que haya sido afectada”.



Por último, criticó que en muchos municipios “tenemos alcaldes alcahuetas que no cumplen en rigor las normas ni los estándares de protección de la ciudadanía ni de los animales y van dando a la ligera permisos de eventos que se había advertido que iban a ser un total desastre y que ponen en riesgo la integridad física de los humanos, de los animales y las propiedades de la ciudadanía”.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI