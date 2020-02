Polémica en Cali por firma en contratos de la Secretaría de Educación

El concejal Roberto Ortiz denunció supuestas irregularidades en contratos de Prestación de Servicios Educativos. Según el corporado, 118 contratos de prestación de Servicios Educativos entre la Secretaría de Educación de Cali y colegios del sector privado se habrían elaborado y revisado de manera irregular.

Ortiz tuvo acceso a una carta en la que una funcionaria alertó al secretario de Educación Rubén Darío Cárdenas, de que "en mi condición de profesional especializado de carrera administrativa encargada y como líder de Gestión Jurídica de esta Secretaría, me permito informar que no he tenido participación en la revisión ni mucho menos en la elaboración de contratos de prestación de servicios educativos".



La funcionaria agregó que aparecen anotaciones en esos 118 contratos, sin embargo, insiste en que “no tengo conocimiento absoluto, dejando en claro señor secretario, que la rúbrica colocada al lado de mi nombre no es mía".



El concejal Ortiz solicitará a la Mesa Directiva del Concejo de Cali que envíe este caso a Control Disciplinario del Municipio y llamó la atención para que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría investiguen esta situación y "se llegue hasta las últimas consecuencias porque no podemos permitir que hombres grises, ya no solo interfieren en la contratación del PAE, sino en la contratación con los colegios privados, conocida como cobertura educativa".



A este respecto, el secretario Cárdenas aseveró que dichos contratos "llevan dos firmas: la del Secretario de Educación y la del señor Édgar Gómez Palomino. Por ningún lado aparece una firma de Naydú (la funcionaria que denunció la presunta irregularidad al concejal Ortiz), ni nada de eso. No hay firmas de ningún otro funcionario".



Cárdenas explicó que la confusión puede deberse a que Gómez Palomino, quien también es funcionario de la Secretaría de Educación de Cali, firmó encima de la casilla del nombre de la funcionaria denunciante. "Pareciera pues que está invadiendo el campo de otra funcionaria, pero por ningún lado aparecen tres firma, solo dos, la del señor Édgar Gómez Palomino y la mía".



Cárdenas aseguró que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no le ha pedido su renuncia, como ha trascendido.



CALI