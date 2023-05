La contratación de profesionales en sicología y apoyo sicosocial para el programa bilingüe en el Distrito de Cali provoca diferencias y se volvió tema de debate en el Concejo de esta ciudad.

El concejal Terry Hurtado dijo que se destinaron más de 1.600 millones de pesos y no fue para la contratación de maestros de inglés.



Citó que en el Plan de Desarrollo de Cali se fijaron recursos para fortalecimiento de competencias en Lengua Extranjera Inglés, al que se fijaron $20.600 millones.



“En su gran mayoría eran psicólogos y personal con capacidades para atender temas de apoyo psicosocial”, aseguró Hurtado. Son alrededor de 100 profesionales.



(Le puede interesar: Caleño que murió por golpiza en Chile sufría duelo por su padre y tuvo amputación)

El Concejal Terry Hurtado denunció irregularidades en la ejecución del presupuesto de la Secretaría de Educación que es para el fortalecimiento en competencias en Inglés de las instituciones educativas oficiales,.. — Concejo Distrital de Santiago Cali (@ConcejoCali) May 17, 2023

Facebook Twitter Linkedin

José Darwin Lenis, nuevo secretario de Educación de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

El secretario de Educación, José Darwin Lenis, dijo que en el 2022 el equipo de profesionales de la entidad llegó a en 92 instituciones "y se identificó que, como veníamos de la pandemia, muchos estudiantes estaban un poco desmotivados y no le encontraban sentido al ejercicio de estudiar una segunda lengua".



Anotó que por eso fue importante orientar a unos talleristas con perfil de psicólogos para que fomentarán como un fortalecimiento del proyecto de vida y que explicarán esas iniciativas de éxito no solamente de ellos, sino también con sus familias con el proyecto de segunda lengua.



(Puede leer: Así se vive la suspensión del servicio de gas natural en los negocios y hogares de Cali)

Esto es lo que llamamos una etapa de alistamiento”, comentó Lenis, quien sobre la ejecución de recursos reseñó que en el 2021 no se utilizaron recursos, en el 2022 se ejecutaron $ 2.263 millones, de los cuales $ 1.370 millones fueron a profesionales orientados para la etapa de alistamiento.



“En el 2023 nos avecinamos a unos ajustes de los alcances del proyecto que es lo que estamos trabajando”, dijo Lenis.



(Además, puede leer: Guarda de Tránsito: no saqué un arma, sino una chapuza para evitar ataque a machete)

El Secretario considera necesaria la formación de algunos docentes para desarrollar correctamente este programa de bilingüismo en la ciudad. Contó que en 2022 no se pudo ejecutar ese proyecto porque no teníamos o no contamos con el talento humano suficiente de formación de inglés.



Están en ese objetivo maestrías para 50 profesores y 200 docentes en acompañamiento y formación para el inglés.



Los sicólogos debían acompañar y hacer seguimientos a las actividades de generación de espacios motivacionales con las estudiantes de cada una de las sedes educativas asignadas, acerca de la importancia de las lenguas extranjeras como aporte a sus proyectos de vida.



Hurtado precisó que el 17 de mayo se debatirá el Proyecto de Acuerdo 209 de 2023, para ampliar la población beneficiaria de proyectos de bilingüismo en la ciudad y estudiantes que no pertenecen a instituciones públicas de la ciudad podrían acceder al mismo.



Aseguró que esa modificación al Estatuto tributario permitiría que mil personas que no están en instituciones educativas entrarían a recibir un beneficio en época electoral.

Lea más noticias de Colombia

Carta de gremio gastronómico a Petro ante corte en suministro de gas