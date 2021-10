Historia de estafa a 33 personas que soñaban con viaje de Cali a San Andrés

Lo que empezó como el deseo de un plan de vacaciones en San Andrés terminó en una pesadilla para 33 personas que viven en Cali, entre familiares, amigos y allegados que soñaban con este paseo.

Todos ellos denuncian todo fue una estafa de un supuesto agente de viajes, pues ahora no aparece.



Esta es la historia que comenzó a mediados de año por un allegado que pertenece a una congregación religiosa. Fue a través de una publicación con ofertas turísticas tentadoras.



Eran atractivas propuestas por ser económicas y con supuestos descuentos. A punta de labia, la familia se convenció de hacer el viaje de sus sueños el 11 de octubre, viaje que se esfumó, pese a que dieron dinero.



La idea era comprar un paquete de viajes a San Andrés en un dos por uno, pero cada una de las 32 personas debían pagar una cuota de 400.000 pesos, sumando casi 13 millones de pesos.



Sin embargo, la persona con quien estuvo siempre en contacto en la familia debía pagar más, dos cuotas de un millón, el 12 y el 13 de agosto pasados.



De acuerdo con los denunciantes, debido a que el viaje parecía tan prometedor fueron contándolo a sus amigos y allegados, y por eso, el grupo se creció a 33 personas con la ilusión de disfrutar el mar en San Andrés.



El 4 de octubre, la vocera de los 33 viajeros había acordado verse con él, pero el supuesto vendedor no apareció.



Luego, el 9 de este mes, el estafador le dijo a la señora que estaba por fuera de la ciudad y que venía hacia Cali. Dijo que iba por carretera y que estaba en Tuluá, en el centro vallecaucano. Eran las 5 de la tarde de ese día.



"Fue la última vez que hubo comunicación con él", dice una de las denunciantes.



Ahora, son conscientes de la estafa, pese a que siguen buscando a quien lo timó, pues nunca hubo reserva de vuelos en Latam, como él se los había asegurado.



