Con una bachata que guardó casi ocho años regresa Andrea Botero

La cantautora caleña Andrea Botero, triunfadora de Viña del Mar, regresa a los escenarios con una bachata romántica, Dónde está mi corazón.

Llevo semanas sin dormir, me dueles tanto, vuelve, ya sobran razones para escribir una vez más; un corazón que se me va, salgo corriendo a preguntar y me dan ganas de llorar, nada me dice dónde estás …



"No pierdo mi esencia, la letra está escrita en coautoría con Juan Vicente Zambrano y Juan Deluque Díaz-Granados, con la producción musical de Jorge Herrera. El sonido es súper fresco, dan ganas de bailar, de cantar. Nos atrevemos, al final de la canción, a hacer una modulación a salsa que no te la esperas, que no es usual en la bachata y, creo, quedó muy bien logrado, fue una apuesta atrevida, pero exitosa", dice la artista quien desde hace año y medio decidió retornar de Miami para quedarse en Cali y poner a marchar ‘La Obra Show Bar’, su proyecto empresarial.



“Es una canción que escribí entre el 2009 y 2011, cuando estaba en Miami produciendo con otros compositores y hoy, casi seis años después, me la pidieron de una editorial para un artista que graba bachatas y me volví a enamorar de ella y no quise soltarla. Hay canciones que sueltas muy fácil, que escribes para otros, pero sentía que ésta tenía mi color, mi sello, y la quise producir”, dice la artista.

Andrea Botero, feliz con su nueva producción. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



¿Por qué la guardo tanto tiempo?

He sido más compositora que cantautora, todo el tiempo estoy componiendo, no todo el tiempo estoy girando: en Estados Unidos casi que escribía todos los días una canción y las dejas en editoriales para artistas grandes que quieran grabar, ésta es una de ellas. Cuando participé por Colombia en Viña del Mar el disco era un poco más folclórico con elementos de pop y folk fuertes, en ese momento no era el estilo que estábamos buscando. Años después vuelvo a Cali, vuelvo a sentir la fuerza que tiene Cali en Latinoamérica con la salsa, con el ritmo; vuelvo como empresaria, monté el mejor lugar de show en vivo de la ciudad, viviendo la rumba cada fin de semana, siento que se me pegó y siento que la canción hoy, ya estaba dentro del estilo que buscaba.



¿Dónde está mi corazón, por qué el nombre?

Era un momento en el que me había ido de Cali a Estados Unidos y había dejado el amor. A todos los lugares donde iba buscaba ese corazón y era un eterno buscar adentro y llorar adentro. Llevo semanas sin dormir, me dueles tanto, vuelve…



¿Su faceta de empresaria no le quita espacio a la creación?

¡Claro! Siento que en este momento la Obra ya empieza a caminar solita, fue un año y medio metidos de lleno, fue una apuesta muy grande, son más de 15 artistas en escena todas las noches, es una empresa grande en una ciudad intermedia, llevo año y medio siendo mamá. Pero ya volvimos a oxigenarnos y me hacía falta porque soy más compositora que cantautora, los escenarios siempre han estado en mi vida y disfruto montarme a un escenario con una guitarra.



¿Cuántas composiciones?

Registradas en Sayco 120 canciones, pero escritas, infinitas, más de 500, creo. En mi cabeza siempre hay una melodía, lo que me toma tiempo es escribir la letra porque trato de que sea sentida, que cuente algo, soy antiletras con contenido explícito, con contendios malucos, cero de acuerdo con lo que hacen hoy en día, que maltratan a la mujer con la letra.



¿Cuál es la preferida?

Entre lineas, la que me abrió las puertas en Viña del Mar, artísticamente mi vida dio otro giro, el mundo me conoció, segundo puesto en Viña; Mudanza de piel fue la que me llevó a contemplar la Gaviota 2012 y la recordaré con toda mi vida con gratitud. Cada canción te marca.





¿Qué expectativa maneja con Dónde está mi corazón?

Antes había que rogar para que sonara un disco, estoy a favor de las plaatformas digitales, de inmediato el mundo tiene tu canción. La lancé hace ocho días y me llegaron compras desde Suiza, eso es alucionante. Tengo todas las especativas de verla en muchos corazones, pero cero angustiada. Ahora disfruto el viaje, mi intención y mi energía está en el presente, en hacer lo que tengo que hacer con muchísima pasión. La esencia de la vida es abrazar a la gente que quiero, en Cali está mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas; la esencia de la vida es cocinar una pasta al lado de lo que quieres. Hoy no tocoa migrar para lograr mis sueños.