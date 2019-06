Con tecnología simulan zonas de riesgos de inundaciones por ríos

¿Dónde se puede construir vivienda en Cali que no implique riesgos ni de derrumbes y, sobre todo, por inundaciones o desbordamientos de ríos y quebradas? ¿Qué zonas son mitigables y qué zonas no en la ciudad frente a las inundaciones, no solo por taponamiento de alcantarillas, sino por los mismos ríos, siete que bañan la capital del Valle del Cauca?

Para responder estas preguntas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) trabaja en la primera fase de la creación de una herramienta de planificación y gestión de riesgo con tecnología y una inversión de 1.200 millones de pesos, dineros que provienen de la sobretasa ambiental.



El objetivo es crear un modelo digital que permita hacer simulaciones hidrológicas e hidráulicas que mostrarán, por ejemplo, la altura de la lámina de agua, es decir, el nivel que llegará el agua desbordada, a qué distancia del cauce, con qué velocidad y levantamientos de condiciones de los terrenos.

Así lo dijo Yuncelly Bastidas, profesional de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC. “Se construye la zonificación para determinar quiénes, por su ubicación, se verán más o menos afectados ante una inundación”, explicó. Anotó que las imágenes son de alta calidad, con un nivel de detalle de 10 centímetros.



También se tomaron puntos de control en tierra y se georreferencia. Además se realizó el inventario de elementos expuestos como viviendas y vías, entre otros, en los corredores urbanos de los seis ríos tributarios del río Cauca y canales principales de aguas lluvias con amenaza por inundación en la ciudad.



La CVC informó, además, que esta es toda una herramienta de planificación y gestión del riesgo.



En 2016, la tragedia alcanzó la la ladera de Cali, donde una avalancha y un derrumbe provocaron seis muertes. Además, hubo inundaciones en los barrios Juanambú, Santa Rita, San Fernando y El Lido, al tiempo que se registró una creciente del río Cali.



CALI