El Departamento de Prosperidad Social, con apoyo de la Alcaldía de Cali y entidades del sector financiero, impulsa la entrega de la Renta Ciudadana.



Ese trámite la semana pasada provocó congestión y reclamos en distintas ciudades de Colombia.

Desde Prosperidad Social se informó que el Banco Agrario se adoptaron acciones para facilitar los cobros de la Renta Ciudadana.



Hasta el viernes 14 de julio pasado se reportaban filas con reclamos por la falta de atención y la venta de puestos.



El sábado 15 y domingo 16 se ofreció una atención extendida sin que se aplicara ninguna restricción por cédula.



Desde este lunes 17 de julio, en procura de agilizar el proceso, en el Banco Agrario se estableció un pico y cédula así:



Lunes: 1 y 2.



Martes: 3 y 4.



Miércoles: 5 y 6.



Jueves: 7 y 8.



Viernes: 9 y 0



En las oficinas del Banco Agrario, el horario de atención al público es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 02:00 p.m. a 04:30



El Banco informó que también se puede solicitar el giro electrónico de los subsidios a una cuenta bancaria, aunque el monto máximo de pago es de 600.000 pesos.



Pico y cédula en Súpergiros y Gane

Secretaria de Bienestar Social, María Fernanda Penilla. Foto: Secretaria de Bienestar Social Cali

La secretaria de Bienestar Social de Cali, María Fernanda Penilla, dio a conocer que para agilizar el cobro de la Renta Ciudadana se extendió el servicio a las oficinas de Súpergiros y Gane.



También están los cajeros de Servibanca. Los usuarios no bancarizados tendrán un plazo máximo para el retiro del subsidio hasta el lunes 31 de julio.



El retiro vía giro electrónico por Súpergiros o por la red de cajeros automáticos está determinado así:



Días 11, 16, 21, 26 y 31: 4 y 5



Días 12, 17, 22, y 27: 6 y 7



Días 13, 18, 23 y 28: 8 y 9



Días 14, 19, 24 y 29: 0 y 1



Días 15, 20, 25 y 30: 2 y 3

