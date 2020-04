El nuevo ‘pico y vida’ comienza a partir de hoy en Cali

Desde hoy y hasta el 26 de este mes, regirá el nuevo ‘pico y vida’, para carros particulares, taxis y motos en Cali con el objetivo de que no circulen tantos vehículos en las vías y reducir el número de personas en las calles en momentos en que aumentan los casos positivos de covid-19 y los fallecimientos por el virus.

El nuevo y temporal pico y vida de cada día será cinco dígitos. Unos días podrán transitar los vehículos que tengan placas terminadas en número par y otro los que tengan placas terminadas en número impar. El lunes la restricción será para los vehículos de placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Martes, 2, 4, 6, 8 y 0. Miércoles, 1, 3, 5, 7 y 9. Jueves, 2, 4, 6, 8 y 0. Viernes, 1, 3, 5, 7 y 9. Sábado 2, 4, 6, 8 y 0.

​

El domingo no circulará ningún tipo de carro.



El nuevo decreto, expedido por la Alcaldía de Cali, solo aplica para dos actividades: mercar o usar servicios financieros. Para esto se debe tener en cuenta, además, tanto el pico y cédula, como el nuevo pico y placa.



Quienes por su actividad laboral estaban dentro de las 35 excepciones anteriores, siguen exentos y podrán cumplir sus funciones como venían haciéndolo, atendiendo únicamente el pico y placa normal para su vehículo (lunes: 5-6; martes 7-8; miércoles 9-0; jueves 1-2; viernes 3-4, de 6 a.m. a 10 am y de 4 p.m. a 8 p.m.)



Para las excepciones contempladas en el decreto, diferentes a mercar o usar servicios financieros, deben estar debidamente identificados, con la respectiva certificación de su empresa y con los elementos mínimos de bioseguridad: tapabocas y guantes.

Los únicos exentos del pico y placa anterior y el pico y vida nuevo son el personal de salud.



Sin embargo, el nuevo pico y placa tiene detractores. En su cuenta de Twitter el representante del Valle Christian Garcés opinó que “es un error porque obliga a ciudadanos, especialmente a los de estratos 1, 2 y 3 a usar el MIO aumentando el riesgo de contagio (...) se requiere es autoridad”.



El concejal de Cali Fernando Tamayo también tiene reparos acerca del nuevo pico y placa. Argumenta que "combinar pico y placa con pico y cédula no es acertado, es inequitativo".



Tamayo opina que "con el cambio en el pico y placa y pico y cédula establecido en el Decreto 819 de 2020 queda claro que las personas que, por ejemplo, tengan cédula terminada en 1 y 2 y cuyo vehículo termine en placa impar no podrán salir en su medio de transporte particular el día lunes. El único día hábil con chance para salir no lo podrán hacer en un transporte que es sin duda más seguro que andar en taxi o en MÍO, porque no tendrá contacto con más personas que usen o hayan usado el transporte público. Y así pasa para los demás números que tengan la desafortunada casualidad que su cédula no coincida con el permiso para transitar en su vehículo particular.



Además, Tamayo propuso que "las restricciones deben ir encaminadas a mantener a las personas dentro de sus casas" y propone "que durante los fines de semana haya toques de queda".



CALI