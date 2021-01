Una caleña es la más destacada ‘arquitecta de paz’ del mundo

La caleña Catalina Holguín dedica, sin falta, dos horas del día a meditar. Esa práctica ha contribuido a su bienestar general, pero el mayor beneficio llega cuando comparte sus técnicas de meditación a otras personas y da un mensaje de paz. Por esa labor acaba de ser reconocida como ‘arquitecta de paz’ del 2020.

Esa exaltación la hizo World Peace Initiative (WPI), una fundación internacional con sede en Tailandia con la que Catalina colabora desde el 2016, cuando viajó a ese país del sudeste asiático a disfrutar de una beca que se ganó en arte y meditación.



“En WPI alimentamos, limpiamos y purificamos la mente para que los pensamientos, el habla y las acciones se construyan éticamente. Con tal objetivo, un equipo de personal tailandés e internacional trabaja a través de diferentes programas y eventos, en línea y fuera de línea, para entregar la hoja de ruta de la verdadera paz, la máxima felicidad y la sabiduría interior para cada ser humano”, es la misión de esta fundación internacional.



Catalina fue exaltada entre 70 entrenadores o arquitectos de paz de todo el mundo como la más destacada por sus logros durante el 2020.



“Al final del año pasado fue la gran sorpresa. Me dijeron que entre los 70 entrenadores de paz de diferentes continentes que fuimos a Tailandia a un retiro en enero me escogieron como la arquitecta de paz del año”, contó Catalina.



En ese retiro, que duró 21 días, Catalina fue certificada como instructora de meditación y mindfulness. El reconocimiento llegó a finales del 2020.



Y es que a pesar de la pandemia, Catalina compartió sus técnicas de meditación y envió un mensaje de paz con cerca de 6.000 personas a través de las redes sociales y programas de videollamadas y reuniones virtuales.



“La meditación es una estrategia de construcción de paz, bajo la premisa de que la paz empieza en el interior de cada uno y a partir de ahí se puede compartir la paz al exterior, peace in - peace out”, señaló Catalina.



WPI busca que los instructores de paz compartan sus conocimientos en meditación en sus países de origen. Es así como Catalina aprovecha la virtualidad para llegar a diferentes públicos, entre niños, trabajadores y directivos.



“La gente, el año pasado, estaba necesitando la meditación, nos pedía sesiones, se conectó muy bonito. WPI tiene un programa que se llama Peace Revolution (revolución por la paz), que consiste en 42 días para meditar, es gratuito y está grabado por los monjes de Tailandia en inglés, francés, español y ruso. En el país tenemos el capítulo Peace Revolution Colombia, en el que conformamos un club de meditación. Iniciamos clases el próximo martes a las 7 de la noche por Zoom”, dijo la caleña.



Esta publicista de profesión que desde hace varios años es instructora de yoga y de meditación y es experta en terapias alternativas, define la meditación como un proceso de entrenar la mente para tener un poco más de control sobre ella y enfocarla en una sola cosa. “Mi vida se giró hacia esto, que es darle bienestar a las personas”, subrayó Catalina.



