En las últimas semanas han circulado panfletos con amenazas contra líderes sociales, participantes en el Paro Nacional 2021, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las antiguas Farc.



Esas intimidaciones han circulado a nombre de las llamadas autodefensas gaitanistas, de origen paramilitar.



La Alcaldía de Cali anunció una ruta de paz para enfrentar esta situación.



( Lea en contexto: Por amenazas e intimidaciones periodista de Cali salió del país )

La lluvia de amenazas ha rondado a la periodista y gestora social María Isabel Cortés, quien ha sido corresponsal, creadora de contenidos, productora y comentarista en medios audiovisuales, digitales y televisivos en Bogotá y Cali.



Ella es comunicadora graduada en la universidad Los Libertadores en la capital del país, casada y con dos hijos.



Cortés, directora digital de la Corporación de Periodistas del Valle del Cauca (CPVC), trabaja en el Canal 2 de Televisión de Cali, al que ha estado vinculado el hoy representante a la Cámara José Alberto Tejada, a quien se le reconoció por el cubrimiento, en directo, del Paro Nacional 2021 en la capital del Valle.



El 28 de agosto del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 69/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Tejada y de Jhonatan Buitrago, del mismo Canal 2, ante amenazas y al considerar urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.



( Le puede interesar: El diseñador Miguel Becerra fue galardonado en EE. UU. por su colección)

1-El asedio a líderes de PR Cali continúa y las amenazas a periodistas y líderes sociales igual. La periodista y gestora social del Canal 2 Cali, Isabel Cortés, tambien ha sido amenazada de forma grave, incluyendo a su esposo e hijos pequeños. — JOSE ALBERTO TEJADA E. (@joaltejada) July 16, 2022

El año pasado, la periodista Cortés recibió algunas intimidaciones por el cubrimiento al Paro Nacional 2021.



La semana pasada el asunto se volvió más crítico cuando se encontraba en su casa del sur de Cali, donde le celebraban su cumpleaños.



( Puede leer: Conmoción por bebé de un año hallado en una bolsa amarrado de pies y brazos)

A la puerta llegó un ramo floral fúnebre a nombre de la comunicadora. "Sentido pésame. La acompañamos en su dolor", dice la tarjeta.



En el recibo de un almacén de flores, en el centro de Cali, aparece el nombre de un hombre y se marca el pedido de rosas con crisantemos, por 60.000 pesos.



El recién posesionado representante a al Cámara José Alberto Tejada dijo que "el asedio a líderes de PR Cali continúa y las amenazas a periodistas y líderes sociales igual. La periodista y gestora social del Canal 2 Cali, Isabel Cortés, también ha sido amenazada de forma grave, incluyendo a su esposo e hijos pequeños".

#Atencion | Rechazamos amenazas de muerte a periodista María Isabel Cortés del Canal 2 (@canal2co) de Cali, Colombia https://t.co/LJl0m9zg6m — Johanna Ospina (@JohannaOspinaj) July 20, 2022

Reacción Revista Digital rechaza "las amenazas y estigmatizaciones que se convierten en actos violentos en contra de la periodista María Isabel Cortés Libreros, igualmente, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que exista una garantía y respeto por la actividad periodística de los medios alternativos. Nos solidarizamos con la periodista y su familia".

Silencio ante las amenazas

El pasado domingo 17 de julio, tres integrantes de Rafael Poveda Televisión estuvieron retenidos cerca de 20 minutos por un hombre que los amenazó con una granada al salirles al paso en una zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.



En enero pasado, el periodista Wilson Morales se exilió con su familia ante amenazas que no han sido aclaradas.



El comunicador dijo que puso en conocimiento de las autoridades todas estas situaciones: "acudí a la Fiscalía General de la Nación y se colocaron las respectivas denuncias. Tengo pruebas, los pantallazos, los mensajes, los audios y videos de algunos seguimientos que me di cuenta; cámaras de seguridad de la empresa donde trabajaba, y cámaras de seguridad en la unidad donde vivía, pero la Fiscalía me dijo que a lo largo de la investigación las debía ir aportando”.



(Además, puede leer: Marbelle pide plazo en la cita judicial con Francia Márquez)

Las amenazas de las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc)', asociadas a grupos de derecha y al Clan del Golfo, relacionan en las últimas semanas a tres líderes de Puerto Resistencia, a una integrante de Corporación Colectivo de Abogados y a dos defensores de Derechos Humanos.

Lea más noticias de Colombia

Nuevo pico y placa de Cali, Alcaldía lo defiende, gremios lo critican