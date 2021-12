El Juzgado 4 Administrativo de Cali admitió la acción de cumplimiento radicada por el concejal Fernando Tamayo para que el departamento del Valle del Cauca entregue los recursos que pagan los residentes en la capital vallecaucana por la tasa de seguridad.

Según el cabildante, el propósito de esta acción jurídica es lograr que estos dineros sean entregados al Distrito de Cali, con el fin de fortalecer los ingresos destinados para reducir la inseguridad en la capital del Valle.



"Esta acción de cumplimiento se instaura, teniendo en cuenta que la normatividad nacional indica que los recursos de las tasas de seguridad deben ir a los fondos cuenta territoriales", dijo Tamayo.



Explicó que con ello se fomenta la seguridad ciudadana (ley 1421 de 2010 y decreto 577 de 2011), como en el caso del Cali, que cuenta con un Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



"Es decir, el dinero que se recauda en la ciudad, a través de las diferentes prestadoras del servicio de energía, debe invertirse en su totalidad en Cali", afirmó.



Recordó que la Asamblea del Valle del Cauca creó la tasa de seguridad, mediante las ordenanzas 425 del primero de agosto de 2016 y 474 del 22 de diciembre de 2017, la cual es pagada por los suscriptores del servicio de energía de los estratos 4, 5 y 6, comercial e industrial.



Añadió que la ordenanza permite el cobro de la tasa de seguridad, con lo cual iría en sintonía con las normas nacionales.



"Sin embargo, no se está aplicando la destinación de los recursos recaudados en los fondos cuenta territoriales de cada municipio para que se inviertan en sus programas de seguridad locales, sino que la Gobernación del Valle está haciendo la distribución del dinero teniendo en cuenta proyectos de orden regional, dejando sin recursos vitales a los municipios", sostuvo el concejal.



Y anotó: "Esto va en contravía de lo que dicen las normas nacionales y es por eso que se debe recomponer el camino y entregar los recursos, que en el caso de Cali, son absolutamente necesarios si tenemos en cuenta que el presupuesto de seguridad siempre se queda corto ante las necesidades que tiene el Distrito”.



También dijo que en total, el departamento ha recaudado 77.710 millones de pesos por este concepto entre 2017 y 2021 de los contribuyentes que viven, tienen comercio o industria en Cali.



"Son recursos que no han sido invertidos en su totalidad en el Distrito, de acuerdo con la respuesta entregada a un derecho de petición que solicitaba el monto de las inversiones por municipios", dijo Tamayo.



Aseguró que se requieren esos recursos recaudados, mediante la tasa, los cuales corresponderían a 77.710 millones de pesos de lo acumulado entre 2017 y 2021.



“Cali necesita urgentemente fuentes de financiamiento de los programas de seguridad. La inversión per cápita es de $25 para el próximo año. Debemos avanzar en tecnología y en inteligencia para poder combatir el crimen”, aseveró el cabildante por el Partido Conservador.



Con corte al 9 de diciembre de este año iban 1.168 homicidios y más de 10.000 hurtos en lo corrido del 2021, según Cali Cómo Vamos.



Se denuncian cuatro hurtos a diario en la capital del Valle.



En la Alcaldía y en la Policia indicaron que el índice de homicidios siguen disminuyendo.



Según la Secretaría de Seguridad de Cali, en los primeros 13 días de diciembre se registró una disminución del 14 por ciento de homicidios frente a 2019.



Se han evitado 32 muertes violentas este mes respecto al promedio histórico de todo los diciembres, informaron en la Alcaldía.



